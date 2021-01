Allgemein | STAR NEWS

Jude Laws Sohn Rafferty: Angst vor Papas großen Fußstapfen

DE Showbiz - Rafferty Law (24) hat Grund zum Jubeln. Der Nachwuchs-Schauspieler hat seine erste Hauptrolle ergattert, wird in 'Twist', einer modernen Aufbereitung von 'Oliver Twist' den Titelhelden spielen. Dabei hatte der Sohn von Jude Law (48, 'Phantastische Tierwesen') und Sadie Frost (55, 'Bram Stoker's Dracula') zunächst Bedenken gehabt, was die Wahl einer Filmkarriere anging.

Angst vor dem eigenen Namen

Es war vor allem der erdrückende Ruhm seines Vaters, der Rafferty Selbstzweifel bescherte. "Als ich noch zur Schule ging, habe ich schon früh gern in Theaterstücken mitgespielt", verriet Law Jr. in einem Interview mit der 'Times'. "Doch als ich so ungefähr 15 war, begann ich an mir zu zweifeln." Es sei die Angst vor einem Vergleich mit Jude Law gewesen, der ihn kurzzeitig mit dem Gedanken an eine Karriere als Musiker hatte spielen lassen. Doch schließlich kam der Kämpfer in ihm durch: "Ich hatte das Gefühl, dass ich es mir selber schuldete, so hart wie möglich zu arbeiten und es zu schaffen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe."

Rafferty Law hört auf Papa Jude

Einige Vorteile hat der Nachwuchs berühmter Schauspieler nämlich im Gegensatz zu Newcomern in der Branche: Namen können Türen öffnen und Connections herstellen. Vor allem aber können die alten Hasen den jungen Hüpfern mit etwas zur Seite stehen, was sich mit Geld nicht bezahlen lässt: mit guten Ratschlägen und unschätzbaren Erfahrungen. "Bei 'Twist' hat er mir vor Drehbeginn geraten, ruhig zu bleiben und selbstsicher und darauf zu achten, dass ich jeden kennenlerne, mich vorstelle, alle Namen weiß und für ein gutes Arbeitsklima am Set sorge", so Rafferty Law. Papa Jude weiß eben, wie's geht.

