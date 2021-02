Allgemein | STAR NEWS

Joss Stone nach der Geburt: Verliebt in ihre süße Tochter

DE Showbiz - Es waren aufregende Monate für Joss Stone (33), aber nun ist ihr Baby endlich auf der Welt. Zusammen mit ihren Freund Cody LaLuz verliebte sie sich sofort in die kleine Violet, die am Freitag (29. Januar) per Kaiserschnitt auf die Welt kam. Am Sonntag verkündete die Soul-Sängerin ('Super Duper Love') die frohe Kunde auf Instagram live und schwärmte von dem "hübschesten Ding der Welt".

Joss Stone litt unter Schwangerschaftsübelkeit

Joss ist nicht nur glücklich, dass ihr Nachwuchs jetzt da ist – es herrscht auch Erleichterung, dass die nicht ganz einfache Schwangerschaft jetzt zu Ende ist. Einige Wochen hatte die werdende Mutter mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen, wie sie bei der Bekanntgabe ihrer Baby-News gestand: "Stellt euch vor, ich werde ein kleines Baby bekommen…! Ich bin in der 17. Woche und mir ist jetzt endlich nicht mehr ständig schlecht", verriet sie im Oktober in ihrem 'A Cuppa Happy'-Podcast. Doch das war nicht das einzige Problem, mit dem Joss zu kämpfen hatte.

Angst vor der Geburt

Der Gedanke an die nahende Niederkunft bereitete der Britin bisweilen schlaflose Nächte: "Ich wachte plötzlich mitten in der Nacht auf und saß auf der Bettkante und sagte zu Cody 'Oh nein', und ich brach in Tränen aus. 'Ich muss es rauskriegen. Irgendwann muss es ja raus. Jetzt ist es drin. Mein Gott, Jesus. Was, wenn ich in der Mitte durchbreche?' Darüber liest man nichts", sagte Joss Stone im vergangenen Monat zum 'People'-Magazin, als das Abenteuer Geburt noch vor ihr lag.