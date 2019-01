Allgemein | STAR NEWS

Josh Hutcherson: Total verknallt in Kristen Stewart

Josh Hutcherson (26) hatte mit einer unerwiderten Liebe zu kämpfen.

2005 stand der Schauspieler ('Die Tribute von Panem – The Hunger Games') zusammen mit Kristen Stewart (28) vor den Filmkameras. In 'Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum' spielten die beiden Bruder und Schwester. Doch die Gefühle des damals 12-Jährigen für seinen Co-Star waren alles andere als brüderlich. Denn wie der Schauspieler nun im Podcast 'Armchair Expert' von Dax Shepard (44) zugab, war er am Set bis über beide Ohren in die zwei Jahre ältere Kristen verknallt – doch die Liebe fand kein Happy End.

"Sie war die coolste Person, die ich jemals getroffen hatte. Sie war einfach so cool... In ihrem Wohnwagen hat sie immer Gitarre gespielt. Ich dachte nur, 'Oh mein Gott'", erinnert sich Hutcherson an die Dreharbeiten zurück. Die Nerven hätte der heute 26-Jährige jedoch trotz seines Gefühlschaos' nicht verloren: "Ich denke, ich bin sehr cool damit umgegangen und kann mich nicht daran erinnern, ängstlich gewesen zu sein. Aber ich habe definitiv die ganze Zeit gedacht, 'Sie ist wunderschön, sie ist unglaublich cool, sie ist talentiert.' Sie war mein großer Crush zu dieser Zeit.“

Weiter erinnert sich der Filmstar zurück, davon überzeugt gewesen zu sein, Kristen würde ihm an seinem 12. Geburtstag einen Kuss schenken. Doch seine Wunschträume erfüllten sich nicht. Am Tag seiner Party überraschte die Schauspielerin ihn dafür mit einer Schildkröte, die er auf den Namen Bob taufte.

Josh Hutcherson wird seinen ersten großen Schwarm wohl niemals vergessen – auch wenn Kristen Stewart ihm nie den erträumten Kuss gab.

