Josh Duhamel ist verlobt: Der Antrag kam per Flaschenpost

DE Showbiz - Schauspieler Josh Duhamel (49, 'So spielt das Leben') verkündete freudestrahlend, dass er sich mit dem Model Audra Mari (28) verlobt hat. Die zukünftige Braut bekam die Frage aller Fragen am Strand gestellt.

Sonnenuntergang am Strand

Heiratsanträge sind ja immer so eine Sache, und gerade in Amerika wird viel Wert auf große Gesten gelegt, die sich dann gut in den sozialen Medien erzählen lassen. Auch Josh hat sich was einfallen lassen. Für seine Liebste gab es Flaschenpost. "Es geht los. Sie hat eine Flasche mit einer Botschaft gefunden, die an Land gespült wurde und sie hat Ja gesagt!" schrieb der Star am Samstag (8. Januar) auf Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem er Audra am Strand vor einem Sonnenuntergang in den Armen hält und einen Zettel, auf dem 'Audra Diane Mari, willst du mich heiraten' stand. Die Überraschung war geglückt, seine überglückliche Verlobte postete "Mein Herz ist so glücklich - ich liebe dich."

Besondere Verlobungswünsche für Josh Duhamel

Auf Instagram bekam das verliebte Paar natürlich viele Glückwünsche, aber eine fiel dann doch auf. Sängerin Fergie (46) gratulierte herzlich und das ist nicht selbstverständlich, schließlich ist Josh Duhamal ihr Ex, die Scheidung wurde 2019 rechtskräftig. Aber zwischen den beiden, die gemeinsam den achtjährigen Axl erziehen, scheint es kein böses Blut zu geben und die Musikerin gönnt ihrem Ex-Mann das Glück, das er Ende 2019 mit dem Laufsteg-Star fand. Und wer weiß - vielleicht ist sie sogar auf der Gästeliste, wenn Audra Mari und Josh Duhamel heiraten.

