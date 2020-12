Allgemein | STAR NEWS

Josh Brolin ist Papa: Der zweite ‘Avenger’ ist da

DE Showbiz - Josh Brolin (52) ist außer sich vor Freude über Nachwuchs: Der Darsteller ('Avengers: Endgame') ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Kathryn brachte ein gesundes Mädchen zur Welt, wie Josh am Sonntag (27. Dezember) auf Instagram verkündete.

Kapelle Anmut, aus Dankbarkeit

Dort stellte er die kleine Prinzessin auch gleich vor, machte öffentlich, dass sie Chapel Grace heißt. Auf Deutsch heißt das Kapelle Anmut, wobei Grace als Vorname durchaus beliebt ist. Wir kam es zu diesem ungewöhnlichen Namen? "Egal, wohin wir gereist sind, Kathryn und ich haben immer großen Trost in Kapellen gefunden. Es ist nichts besonderes religiöses, aber ein Gott-Gefühl hat sich in unser Leben eingeschlichen. Kapellen waren da immer ein Zufluchtsort, an dem wir uns ermutigt gefühlt haben, Dankbarkeit zu zeigen. Chapel Grace ist für uns eine Manifestation dieses besonderen Gefühls, das wir empfunden haben, wenn wir durch die Kapellen geswandert sind und uns hingekniet haben."

Zweite Tochter für Josh Brolin und Kathryn

Auch Mama Kathryn teilte ihre Freude über die Geburt ihres Babys auf Social Media, indem sie auf Instagram schrieb: "Chapel Grace Brolin, geboren um 18:20 Uhr am 25. Dezember 2020. Unser kleiner Weihnachtsengel." Josh und Kathryn Brolin hatten im September 2016 geheiratet. Ihre erste Tochter, Westlyn Reign, wurde 2018 geboren. Josh hat aus seiner Ehe mit Alice Adair bereits zwei erwachsene Kinder, Eden und Trevor. Mit der Geburt der kleinen Chapel Grace ist James Brolin erneut Großvater geworden, denn der populäre Schauspieler, der seit vielen Jahren mit Barbra Streisand verheiratet ist, ist Joshs Vater.