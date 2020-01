Allgemein | STAR NEWS

Joseph Hannesschläger: Bewegende Trauerfeier

DE German Stars - Joseph Hannesschläger wurde mit einer emotionalen Trauerfeier verabschiedet. Der Schauspieler verstarb vor einer Woche (20. Januar) im Alter von nur 57 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung und am Montag (27. Januar) wurde er nun auf dem Ostfriedhof in München verabschiedet. Zur Trauerfeier erschienen hunderte Menschen, die dem beliebten 'Rosenheim Cops'-Star die letzte Ehre erweisen wollten.

Zahlreiche Weggefährten und Freunde nahmen Anteil

Unter den Anwesenden war natürlich die Ehefrau des Stars, Bettina, die während der Andacht neben dem Sarg saß, das Gesicht von einer Sonnenbrille verdeckt. Auch viele Kollegen zum Beispiel von den 'Rosenheim Cops', die auf ZDF bereits seit fast 20 Jahren Morde im beschaulichen Rosenheim aufklären und zu denen Hannesschläger seit 2002 gehörte, waren gekommen. Kollegin Michaela May sagte gegenüber der 'Abendzeitung München': "Er ist sich immer treu geblieben, wie ein oberbayerischer Fels in sich geruht – und konnte beim Singen eine Leichtigkeit entwickeln! Ehrlich, aufrichtig, guter Humor – das gibt’s leider selten."

Joseph Hannesschläger: Abschied mit Lied

Nach den Trauerreden erklang am Ende der Andacht noch ein letztes Mal die Stimme des Schauspielers selbst. Mit seinem selbstgeschriebenen Lied 'Was immer du erlebst' verabschiedete sich der sympathische Bayer und die Fans, die vor den Türen Abschied nehmen mussten, applaudierten laut. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie im Grab von Hannesschlägers Mutter beigesetzt.

