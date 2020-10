Allgemein | STAR NEWS

Joko & Klaas: Jetzt werden sie Fußball-Kommentatoren

DE German Stars - Das Staffelfinale von 'Joko & Klaas gegen ProSieben' am Dienstagabend (6. Oktober) hatte es in sich: Erstmals standen 30 Minuten freier Sendezeit in Aussicht, die das Erfolgs-Duo beliebig hätte nutzen können.

Klaas Heufer-Umlauf traf daneben

Doch dazu sollte es nicht kommen, denn Klaas Heufer-Umlauf scheiterte bei seinem Versuch, einen Basketball aus 14 Metern Entfernung im Korb zu versenken — eine Aufgabe, die ihm in einer früheren Sendung keine Probleme bereitet hatte. Statt am Mittwoch ihr eigenes Programm zu gestalten, müssen Klaas und Joko Winterscheidt jetzt als in der kommenden Woche als Sport-Kommentatoren ran.

Rauswurf bei 'Doppelpass'

Wenn am 13. Oktober die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Belgien um die Teilnahme an der EM im nächsten Jahr spielt, sitzen beide Moderatoren für ProSieben Maxx am Mikro, kommentieren das Geschehen auf dem Rasen. Bleibt zu hoffen, dass dieser Ausflug in die Fußball-Welt besser verläuft als Klaas' Auftritt beim 'Sport1-Doppelpass' im Rahmen von 'Circus Halligalli' vor einigen Jahren. Damals bekam er von Joko Anweisungen, was er zu sagen hatte — und flog aus der Sendung.

