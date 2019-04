Allgemein | STAR NEWS

John Singleton: Tod mit 51 Jahren

John Singleton ist nach einem Schlaganfall verstorben. Der Filmemacher ('Boyz n the Hood') wurde nur 51 Jahre alt und hinterlässt vier Kinder. Am 17. April dieses Jahres hatte Singleton einen Schlaganfall erlitten, nach dem er ins Koma fiel. Am Montag [29. April] bestätigten Johns Hinterbliebene, dass man sich dazu entschieden habe, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.

Ein friedlicher Tod

"John ist friedlich eingeschlafen, umgeben von Freunden und seiner Familie", heißt es in dem Statement der Hinterbliebenen. Zudem bedankte man sich bei den Ärzten im Cedars-Sinai-Hospital für die Fürsorge. Auch an die Fans des Regisseurs gab es ein paar Worte: "Wir danken Johns Fans, Freunden und Kollegen für all die Liebe, die die in dieser schweren Zeit gezeigt haben."

Vor Singletons Tod hatte seine Mutter die Vormundschaft beantragt, um sämtliche Angelegenheiten ihres Sohnes regeln zu können.

John Singleton schrieb Kinogeschichte

Für seinen Film 'Boyz n the Hood' wurde John Singleton 1991 für gleich mehrere Oscars nominiert. Mit gerade einmal 24 Jahren wurde er damals unter anderem als Bester Regisseur nominiert – bis heute hält der Filmemacher hier den Rekord als jüngster Nominierter in dieser Kategorie.

Auch neben dem Jugenddrama konnte der Amerikaner einige Erfolge auf die Leinwand bringen, wie zum Beispiel 'Hustle & Flow' oder 'Poetic Justice'. Neben Kinofilmen drehte John Singleton zudem Musikvideos und TV-Serien.

Wann und in welchem Rahmen die Bestattung stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt.

