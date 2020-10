Allgemein | STAR NEWS

John Cusack: Bei ihm haben nur Trump-Gegner eine Chance

DE Showbiz - John Cusack (54) will seine Zeit nicht mehr verschwenden. Der Schauspieler ('Avengers: Endgame') blockiert auf Social Media all diejenigen, die sich nicht hinter die Kampagne zur Abwahl Donald Trumps stellen.

John Cusack mag nicht mehr

Der 'Ant-Man'-Darsteller ist schon länger ein erbitterter Gegner des US-Präsidenten. Doch im Endspurt der US-Wahl setzt er noch einen drauf, wie er am Donnerstag (1. Oktober) auf Twitter verkündete. "Bis die Wahl vorbei ist, blockiere ich jeden, der sich nicht entschieden gegen Trump positioniert", schrieb der Star. "Sorry, aber ich habe keine Zeit für Bullsh**." Er fügte hinzu, dass er fertig ist mit denjenigen, die noch immer hinter Trump stehen.

Polizisten griffen an

"Ich bin mir sicher, ihr musstet das alles mit einigen Familienmitgliedern, Kollegen oder Freunden durchmachen", schrieb John Cusack. "Für diejenigen, die noch immer nicht sehen können oder wollen, was er wirklich ist: Wir haben uns nichts mehr zu sagen — für immer." Ende Mai war der Star in Chicago bei Black-Lives-Matter-Protesten von der Polizei attackiert worden, als er eine Demo filmen wollte. "Den Cops gefiel es nicht, dass ich das brennende Auto filmte, also haben sie mich mit Schlagstöcken angegriffen und mein Fahrrad getroffen."

Wie es im US-Wahlkampf weitergeht, ist zurzeit noch offen, nachdem Donald Trump sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Von John Cusack wird er wohl keine Genesungswünsche erhalten.