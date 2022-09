Allgemein | STAR NEWS

John Cena: Keiner erfüllt so viele Kinderwünsche wie der Schauspieler

DE Showbiz - Was für eine gute Seele! Schauspieler John Cent (45) wurde ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen, denn er erfüllte wie kein anderer die Wünsche von kranken Kindern.

Make a Wish

Der Amerikaner traf 650 Kinder, die sich eine Begegnung mit dem ehemaligen Wrestler gewünscht haben. Der Star wurde 2012 zum ersten Mal von der Hilfsorganisation Make-A-Wish angesprochen, ob er nicht ein krankes Kind besuchen könnte und damit nahm die gute Arbeit seinen Lauf. Mittlerweile konnte er 650 Wünsche erfüllen. Das ist an sich schon eine schöne Sache und es muss ihm ein gutes Gefühl vermitteln, dass er der meist gefragte Promi ist, den die Kleinen sehen wollen. "Ich lass alles stehen und liegen", beschrieb das Muskelpaket bereits 2015 gegenüber 'ESPN' seine Bereitschaft, die Kinder zu treffen. "Wenn ich ein fantastisches Erlebnis bieten kann, dann bin ich sofort dabei."

John Cena freut sich über seine Popularität

Dass er so populär bei den Kids ist, macht ihn schon sehr stolz. Im Januar sprach er mit Drew Barrymore über seine Motivation, für die Organisation zu arbeiten. "Make-A-Wish' ist riesig und sie machen buchstäblich alles, was du willst. 'Ich will mit John Cena kämpfen und zusehen, wie er ringt.' Das ist die coolste Sache, die ich je in meinem Leben gehört habe." Und die Wohltätigkeitsorganisation weiß, was sie an ihrem fleißigen Wünscheerfüller hat, wie sie in einem Statement zum Wünsche-Rekord verkündeten. "Niemand hat mehr als 200 Wünsche in der 42-jährigen Geschichte von Make-A-Wish erfüllt." Und John Cena wird weiterhin kranke Kinder zum Strahlen bringen - keine Frage.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com

Artikel zum Thema John Cena: Verlobung mit Ring im Ring