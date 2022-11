Allgemein | STAR NEWS

Johannes Oerding: Diese Angst teilen viele in seiner Branche

DE Deutsche Promis - Schlimm, wenn die Leute einen nicht mehr hören wollen: Sänger Johannes Oerding (40, 'An guten Tagen') gibt ganz offen zu, dass ihn diese Angst antreibt, immer neue Musik zu produzieren.

Bloß nicht in Vergessenheit geraten

So wird bald sein neues Album 'Plan A' veröffentlicht, damit seine Fans wieder etwas Neues zu hören bekommen. Dies sei wichtig. "Die Sorge, in Vergessenheit zu geraten, keinen Applaus mehr zu bekommen, teilen viele", verriet der Münsteraner gegenüber 'Emotion' und dies sei genug Motivation: "Wer die Angst des Relevanzverlustes nicht kennt, kann auch gleich mit der Band im Probenraum bleiben. Alle wollen gehört werden." Der Druck sei da, aber der 'The Voice'-Coach lebt gut damit, denn seine Arbeit bereitet ihm viel Freude. Außerdem braucht er den Kontakt mit Menschen. "Ich halte mich allein nur zwei Tage aus."

Johannes Oerding entscheidet sich bewusst gegen Kinder

Wer so ungern allein sein möchte, könnte sich auch mit Nachwuchs umgeben, denn da ist man bekanntlich kaum noch für sich selbst. Aber da hat Johannes Oerding eine Entscheidung getroffen: "Ich habe bewusst keine Kinder, weil ich dann meinen gesamten Fokus auf den Nachwuchs legen würde. Im Moment liebe ich meinen Beruf und meine Musik so sehr, dass ich nicht abwägen möchte zwischen meinem Musikerleben und einer Vaterrolle." Gut, dass seine Freundin Ina Müller (57), mit der er nun schon seit elf Jahren liiert ist, dies genauso sieht. "Mal denk ich: Haus, Hunde, Familienleben – willst du auch. Und am nächsten Morgen denke ich: Was habe ich denn da gesagt?! Hattest du Alkohol getrunken?", lachte die Talkmasterin unlängst gegenüber 'Bild der Frau'.

Familienleben würde auch schlecht gehen, denn beide leben in Hamburg in getrennten Wohnungen und können so ungestört ihr Ding durchziehen, bis es sie wieder zueinander treibt. Das scheint gut zu funktionieren und Johannes Oerding kann sich so voll auf seine Musik konzentrieren.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images