Joaquin Phoenix: ‘Joker’ führt die BAFTAs an

DE Showbiz - Joaquin Phoenix (45) hat mit seiner Leistung als Joker die Rolle seines Lebens gespielt. Erst am Sonntag (5. Januar) wurde der Schauspieler mit einem Golden Globe als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Jetzt kann er sich auch Hoffnungen auf einen BAFTA machen.

Joaquin Phoenix darf gespannt sein

Der BAFTA gilt als britischer Oscar, als prestigeträchtigster Filmpreis im Vereinten Königreich. Die Nominierungen für die Verleihung 2020 sind nun bekannt gegeben worden, und das Team hinter 'Joker' darf sich ganz besonders auf das Event freuen, das am 2. Februar in London stattfinden wird, denn ganze elf Nominierungen gab es für den Anti-Superhelden-Film. Neben Joaquin ist auch Regisseur Todd Philipps nominiert. Jubeln dürfte aber auch Schauspielerin Margot Robbie, denn sie ist in der Kategorie Beste Nebendarstellerin gleich zwei Mal nominiert – ein seltenes Phänomen. Sie könnte für ihre Leistung in den Filmen 'Bombshell' oder 'Once Upon a Time in Hollywood' gewürdigt werden.

Dies sind die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien:

Bester Film:

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Bester Hauptdarsteller:

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Taron Egerton - Rocketman

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Beste Hauptdarstellerin:

Jessie Buckley - Wild Rose

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

Bester Nebendarsteller:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Beste Nebendarstellerin:

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Margot Robbie - Once Upon a Time in Hollywood

Beste Regie:

Sam Mendes - 1917

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-Ho - Parasite