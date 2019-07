Allgemein | STAR NEWS

Joaquin Phoenix hat sich verlobt — mit einer Kollegin

DE Showbiz - Die Gerüchteküche in Hollywood kocht wieder einmal über. Diesmal steht Joaquin Phoenix (44) im Mittelpunkt. Der Schauspieler ('Gladiator') soll sich Insidern zufolge mit seiner Freundin Rooney Mara (34, 'Verblendung') verlobt haben.

Verlobungsgerüchte im Mai

Es ist nicht das erste Mal, dass von einer anstehenden Hochzeit des Darsteller-Paars gemunkelt wird. Bereits im Mai wurde Rooney Mara mit einem riesigen Klunker am Finger beobachtet, doch weder sie noch Joaquin Phoenix hatten eine Verlobung bestätigt. Jetzt hat ein ein Insider gegenüber 'Us Weekly' ausgeplaudert, dass der 'Walk the Line'-Star seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt hat.

Joaquin Phoenix und Rooney Mara unter sich

Das Paar ist schon seit drei Jahren zusammen. Kennengelernt hatten sich Joaquin und Rooney schon 2013, als sie gemeinsam für das romantische Science-Fiction-Drama 'Her' vor der Kamera standen. Doch so richtig funkte es erst, als sie 2016 erneut zusammen arbeiteten, diesmal für den Film 'Maria Magdalena'. Ihr Beziehung haben sie stets privat gehalten. "Sie gehen nicht gern aus, sie sind lieber unter sich", verrät der Insider. Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, wird das Paar dann wohl ebenso für sich behalten.

