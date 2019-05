Allgemein | STAR NEWS

Joanna Krupa erwartet ihr erstes Kind: Victoria’s-Secret-Model schwanger

Joanna Krupa (40) und Douglas Nunes schlagen ein neues Kapitel auf: Das Victoria's-Secret-Model und der Unternehmer erwarten ihr erstes Kind. Das machte die Blondine am Sonntag [26. Mai] auf Instagram öffentlich.

Endlich schwanger: Joanna Krupa ist außer sich vor Glück

1,4 Millionen Menschen folgen dem Model auf Instagram und durften sich am Wochenende über die besonders schöne Nachricht freuen. Zu einem Selfie, auf dem Joanna glücklich einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält, schreibt sie an ihre Follower:

"Hey, ihr Lieben! Ich möchte diese unglaublichen News mit euch allen teilen: Mein Schatz und ich beginnen dieses neue Kapitel überglücklich und können es nicht erwarten, das Baby endlich kennenzulernen!!!"

Aus gefrorenen Eiszellen wird ein Kind

Joanna Krupa, die nicht nur für Victoria's Secret über den Catwalk lief, sondern zwischen 2011 und 2013 auch in der TV-Reality-Serie 'The Real Housewives of Miami' zu sehen war, hatte ihre Schwangerschaft lange geplant. Die gebürtige Polin heiratete ihren Verlobten im August 2018, hatte aber schon Jahre vorher beschlossen, Mutter zu werden, und ein paar ihrer Eizellen eingefroren.

"Zum Glück habe ich das machen lassen", sagte sie dem Magazin 'Life & Style' kurz nach ihrer Hochzeit. "Ich würde wirklich ausflippen, wenn ich keine eingefrorenen Eizellen hätte. Ich habe das schon vor ein paar Jahren machen lassen, weil man doch nie weiß, was das Leben bereit hält…"

Von 2013 bis 2016 war Joanna Krupa mit dem Geschäftsmann Romain Zago verheiratet. Doch erst an der Seite von Douglas Nunes wird der Traum von einer eigenen Familie wahr für sie.

