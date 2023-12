Allgemein | STAR NEWS

Joachim Król: Seine Begeisterungsfähigkeit hält ihn jung

DE Deutsche Promis - Joachim Król (66) musste auch erstmal schlucken, als er seinen 60. Geburtstag feierte, aber diesen Moment hat der Schauspieler ('Der bewegte Mann') gut überwunden. Der ehemalige ''Tatort'-Star weiß, was ihn zumindest innerlich jung hält.

Drei Fixpunkte im Leben

"Am Ende ist es Begeisterungsfähigkeit, Neugier aufs Leben", befand der Darsteller im Gespräch mit 'Bunte'. "Man muss nicht alles toll finden, aber offenbleiben. Für neue Musik, Literatur, gutes Essen." Für sich selbst hat er die wichtigen Sachen herausgefunden, die sein Leben lebenswert machen. " Eigentlich gibt es bei mir drei Fixpunkte: meine Beziehung, dieser kleine Ort in Frankreich, den meine Frau und ich vor ein paar Jahren entdeckt haben und wo wir regelmäßig einige Wochen verbringen, und meine Begeisterungsfähigkeit." Mit seiner Frau Heidrun ist er nun seit 42 Jahren zusammen.

Joachim Król gibt sich Mühe

Nach dem Geheimnis seiner langen Beziehung gefragt, gibt sich der Ruhrpottler pragmatisch. "Lange Beziehungen entstehen fast ausschließlich durch Zusammenbleiben. Aber wenn Liebe da ist und sie echt ist, geht sie auch nicht weg. Der Rest ist eher technischer Natur. Es hilft, sich wirklich um den anderen zu bemühen. Jeden einzelnen Tag." Und beruflich läuft es auch. Gerade ist er als grantiger Taxifahrer in dem Kinofilm '791km' zu sehen. Und dann gibt es die 'Endlich Witwer'-Filme, in dem der TV-Star einen Mann spielt, der Probleme mit dem Alter hat. Wie er. "Lass uns doch einfach mal ne Figur erfinden, der es genauso geht wie mir", erzählte der Fernsehstar dem SWR, wie er seine Lebenskrise kreativ umsetzte. "Und das ist dieser Georg Weiser geworden, der mit seinem Wohnmobil durch die Gegend fährt. Jetzt haben wir den vierten Film schon abgeschlossen. Bevor mir die Caster sagen 'Oh, du bist ja schon 60', sag ich denen das lieber selber", grinste Joachim Król.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images