Jim Carrey: “Renée Zellweger war die Liebe meines Lebens”

DE Showbiz - Jim Carrey (58) und Renée Zellweger (51) lernten sich im Jahr 2000 kennen, als sie gemeinsam für die romantische Komödie 'Ich, beide & sie' vor der Kamera standen. Wenig später verlobte sich das einstige Traumpaar für kurze Zeit.

Jim Carrey trauert Renée Zellweger hinterher

Jetzt offenbarte Jim Carrey, der anschließend noch mit Jenny McCarthy sowie Ginger Gonzaga liiert war, seine wahren Gefühle gegenüber der Bridget-Jones-Darstellerin: "Renée Zellweger war die Liebe meines Lebens." Das verriet er im Interview mit dem Radiomoderatoren Howard Stern, in dem er sein neues Buch 'Memoires and Misinformation' vorstellte. "Sie war etwas Besonderes für mich, etwas sehr Besonderes. Ich finde, sie ist wunderbar", schwärmte er in dem Interview von seiner Verflossenen.

Linda Ronstadt erhält einen besonderen Platz in dem Buch

Aber Renée Zellweger war nicht die einzige, für die der Schauspieler Lob übrig hatte: Auch Sängerin Linda Ronstadt (74) kam gut in dem Buch weg. Die beiden waren liiert, bevor Jims Hollywoodkarriere so richtig an Fahrt aufnahm. Mit Linda habe er viel Spaß gehabt. "Ich schätze die Menschen, die mir im Leben begegnet sind, für das Gute, was sie mir mitgegeben haben und aus diesem Grund hat sie (Linda) einen besonderen Platz in meinem Buch", erklärt Jim. Auch wenn es für einige Menschen nach einer "Toy-Boy-Geschichte" ausgesehen haben mag, habe sie ihn stets mit "unglaublichem Respekt" behandelt.

Jim Carrey war zweimal verheiratet: Von 1987 bis 1995 war er mit Melissa Womer, der Mutter seiner Tochter Jane, verheiratet und von 1996 bis 1997 mit Co-Star Lauren Holly. Zu seinen Ex-Partnerinnen gehört auch die Visagistin Cathriona White, die nach dem Liebesaus mit Jim Carrey 2015 Selbstmord beging.