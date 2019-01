Allgemein | STAR NEWS

Jim Carrey hat eine Neue: Vor der Kamera verliebt

Jim Carrey (56) hat mit Ginger Gonzaga (34) sein Glück gefunden.

Der Darsteller war im vergangenen Jahr in der Serie 'Kidding' von Michel Gondry (55) zu sehen gewesen, mit dem er bereits an 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' gearbeitet hatte. Die Dramödie 'Kidding' brachte Jim Carrey nicht nur viel Lob ein, er fand am Set auch sein privates Glück, wie sich nun herausstellt. Denn zu der Golden-Globe-Party des US-amerikanischen Senders Showtime erschienen Jim und Ginger am Samstag [5. Januar] zu zweit. Jims PR-Manager erklärte anschließend gegenüber 'People', die beiden seien tatsächlich ein Paar.

Zuvor war der Comedian unter anderem mit Renée Zellweger (49), Jenny McCarthy (46) und Cathriona White (†30) zusammen, die sich vor drei Jahren das Leben genommen hatte. Anschließend hatte sich Jim aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Erst im vergangenen Jahr hatte er der 'Radio Times' einen intimen Einblick in sein aktuelles Privatleben gegeben und bereits auf eine neue Liebe hingewiesen, ohne ins Detail zu gehen: "Man könnte mein Privatleben als isoliert beschreiben. Ich verbringe viel Zeit mit mir selbst, aber ich mag es eben auch, meine eigene Gesellschaft zu sein. Es ist okay. Manche Menschen mögen das seltsam finden, aber ich genieße es. Ich liebe es, zu lesen, zu malen und an Skulpturen zu arbeiten. Und ich date."

In 'Kidding' spielte Ginger Gonzaga eine Krebspatientin, die sich mit dem von Jim Carrey gespielten Fernsehmoderator anfreundet.

