Jetzt wird sie Schauspielerin! Mary J. Blige spielt in der Netflix-Serie ‘The Umbrella Academy’ mit

Mary J. Blige (48) hat es im Musikbusiness bis nach ganz oben geschafft. Doch die R&B-Sängerin hat noch eine weitere Leidenschaft, der sie nachgeht: der Schauspielerei. In der Vergangenheit konnte sie bereits einige kleine Rollen in Filmen und Serien ergattern, sowie auf der Live-Bühne am Broadway. Ihr neuester Erfolg: Mary spielt in der Netflix-Serie 'The Umbrella Academy' mit.

Eine starke Rolle

In der Adaption des gleichnamigen Comics ist Mary als Auftragsmörderin Cha-Cha zu sehen, die durch die Zeit reisen kann – ein richtiger Bad Ass Charakter.

Die Musikerin war von Anfang an Feuer und Flamme Cha-Cha zu spielen, wie sie der der 'Deutschen Presse-Agentur' erklärt: "Ihre Fähigkeiten haben mich von der Rolle überzeugt. Sie kann Martial Arts, sie kann mit Waffen umgehen. Und das sind Dinge, die ich als starke unabhängige Frau gern selbst lernen wollte."

Nächster Stopp Marvel?

In 'The Umbrella Academy' kann die 48-Jährige ihre Action-Qualitäten unter Beweis stellen. Vielleicht hilft ihr die Rolle auch bei ihrem nächsten Bewerbungsgespräch für Marvel. Denn die Sängerin hegt einen großen Wunsch: "Ich bin ein Fan von allem, wo Marvel draufsteht. Ich hoffe, die rufen mich mal an." Seit ihrer Kindheit seien die Superhelden ihre stetigen Begleiter gewesen.

Vielleicht geht Mary J. Bliges Traum eines Tages ja in Erfüllung und sie wird selbst zu einer der Superhelden, die sie als Vorbild hat.

