Jetzt ist es offiziell: Nico Santos wird Vater — das hat auch Folgen für seine Fans

DE Deutsche Promis - Die Nachricht, dass Nico Santos (30) zum ersten Mal Vater wird, kursiert schon seit einigen Tagen. 'Bunte' hatte auf Berufung auf das Umfeld des Sängers ('Rooftop') die frohe Kunde verbreitet. Der Star selbst hielt sich bislang bedeckt.

Andere Medien waren schneller

Doch jetzt ist es offiziell. Am Dienstagabend (17. Oktober) postete Nico auf Instagram: "Ich habe 2 Nachrichten, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Die erste ist eine sehr schöne Nachricht", so der Musiker, dem immerhin 626.000 Fans folgen. "Wir erwarten Familienzuwachs." Nico fügte hinzu, dass er und seine Frau Aileen das Babyglück eigentlich gern noch etwas länger für sich behalten hätten, doch "viele hatten es schon aus anderen Medien, die uns zuvorgekommen sind, mitbekommen." Doch es gibt noch einen Grund, warum er sich jetzt meldet. Er möchte "um die Zeit des Termins nur für meine Familie da sein".

Nico Santos' neue Tour-Termine stehen bereits

Dieser Teil von Nico Santos' Meldung betrifft die Fans direkt, denn rund um den Stichtag soll er eigentlich auf Tour sein. "Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss. Ich hoffe, ihr habt auch hier für mich Verständnis. Ich bitte auch weiterhin darum, die Privatsphäre meiner Familie zu schützen." Die neuen Termine gab der Star schon wenig später bekannt — natürlich behalten alle gekauften Karten ihre Gültigkeit.

Das Geheimnis blieb nicht lang geheim

Nico und seine Frau Aileen heirateten im Juni 2022. Jetzt wird ihr Familienglück perfekt, und Fans freuten sich mit dem Star über den anstehenden Nachwuchs. "Die schönste Nachricht, die es geben kann", schrieb jemand, andere regten sich darüber auf, dass das Babygeheimnis von Nico Santos vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangte: "Herzlichen Glückwunsch, so schade das man als in der Öffentlichkeit stehende Person so wenig Selbstbestimmungsrecht in Deutschland hat. Ich wünsche euch alles gute für diese aufregende Zeit."

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Becher