Jessica Simpson: Das Baby ist da – Gott sei Dank!

(Cover) - DE Beauty - Es wird unruhig im Haus von Jessica Simpson (38, 'I Wanna Love You Forever') und Eric Johnson (39), denn am Dienstag [19. März] wuchs ihre Familie um ein weiteres Mitglied an: Töchterchen Birdie Mae erblickte das Licht der Welt.

"Perfekte Birdie Mae Johnson"

Die Freude ist groß bei der Sängerin und Schauspielerin sowie ihrem Ehemann, einem Footballspieler. "Wir sind so glücklich und stolz, die Geburt unserer perfekten Tochter Birdie Mae Johnson zu verkünden", schrieb Jessica Simpson auf Instagram. Die beiden erziehen bereits die sechsjährige Maxwell Drew, sowie den fünfjährigen Ace Knute.

Neben Glück und Stolz dürfte beim Star aber auch Freude über das Ende einer Schwangerschaft herrschen, die nicht immer einfach war. Jessicas Fans waren allesamt Zeugen, denn die 38-Jährige hatte immer wieder auf Social Media berichtet, wie es ihr ging und um Tipps gebeten, wie man mit den verschiedenen Problemen, die sie plagten, beikommen könnte.

Vom Ischias bis zur Schlaflosigkeit

Dabei hatte Jessica Simpson kaum etwas ausgelassen: Im Januar gab es gleich eine ganze Reihe Fotos von ballonartig geschwollenen Füßen. "Irgendein ein Rezept dagegen? Hilfe!!!!" schrieb die verzweifelte Schwangere. Im Februar dann ein weiteres Update: "Nach einem Monat Schmerzen im Ischiasnerv, gefolgt von drei Wochen Bronchitis dachte ich mir, da meine Füße mal in meine Sneaker passen, dass ich ein bisschen gegen die Angst anwandere." Sie nannte es "Spazierengehen gegen die Schlaflosigkeit" – denn auch das war eines ihrer Probleme gegen Ende der Schwangerschaft. Man würde der Dreifach-Mutter ja jetzt wirklich ein wenig Ruhe gönnen – wenn da nicht ein neu geborenes Baby wäre. Doch die kleine Birdie Mae wird Jessica Simpson mit Sicherheit für ihr Leiden entschädigen.

