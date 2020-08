Allgemein | STAR NEWS

Jessica Schwarz: Dank DNA-Speicherung von ‘Biohackers’ unsterblich

DE German Stars - Am Donnerstag (20. August) startet auf Netflix die Wissenschafts-Thrillerserie 'Biohackers' mit Jessica Schwarz (43) in der Hauptrolle. Die Schauspielerin wurde zusammen mit der ersten Folge für die Ewigkeit konserviert: In DNA gespeichert soll das Werk 1000 Jahre schadlos überdauern.

Jessica Schwarz spielt eine geheimnisvolle Forscherin

Wissenschaftler von der ETH Zürich schafften es, die Startfolge der Serie in DNA nachzubauen. In einem Reagenzglas versiegelt, gespeichert als Erbgut, sollen der Film und somit Jessica Schwarz, die eine Wissenschaftlerin mit einem finsteren Geheimnis spielt, noch in ferner Zukunft mit entsprechenden Lesegeräten zu betrachten sein. "Ich finde es faszinierend, dass die DNA eine so große Speicherkapazität hat. Und im Gegensatz zu einem USB-Stick, ist sie nicht nur zehn Jahre haltbar, sondern rund 1000 Jahre lesbar", sagte die Schauspielerin zu 'Bild'.

"Wenn der Mensch die Erde schon verlassen haben wird, dann schwirre ich hier also immer noch rum. Das ist irgendwie verrückt, aber auch toll!" Weiß Jessica Schweiz etwas, was wir nicht wissen? Aber selbst, wenn die Menschheit noch nicht ausgelöscht ist, ist es doch ein schöner Gedanke, dass etwas so lange erhalten bleibt. Sie erklärte weiter: "Ich bin stolz, dass wir mit 'Biohackers' Teil dieses Experiments sind. Damit sind wir neben 'Massive Attack' aktuell weltweit die Einzigen, die ihre künstlerische Arbeit auf DNA gespeichert haben."

Glücklich im Hier und Jetzt

Auch wenn Jessica Schwarz in ihrer Rolle mit bahnbrechenden Technologien experimentiert, selbst ist sie mit ihrem Leben, wie sie es hier und jetzt führt, mehr als zufrieden: "Mich auf der Basis meiner DNA nachzubauen, also eine Jessica Schwarz 2.0, fände ich gruselig. Dafür gibt es ja zum Glück die Ethik-Kommission, die solche Experimente verhindert", sagte sie. "Ich bin dankbar genug, dass ich einmal ein Teil dieser Welt bin. Man sollte prinzipiell versuchen, aus seinem einem Leben das Beste zu machen."