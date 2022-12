Allgemein | STAR NEWS

Jessica Haller: Hochzeit in der Wüste, Weihnachten im Schnee

DE Deutsche Promis - Das wird noch richtig hektisch: Reality-Star Jessica Haller (32) möchte im Dezember noch einmal ihren Mann Johannes (34) heiraten und natürlich Weihnachten mit der Familie verbringen.

Keine ganz große Hochzeit

Dabei hat das Paar bereits ja gesagt , im vergangenen Dezember heirateten die beiden im winterlichen Österreich. Da war ihre kleine Tochter Hailey-Su bereits auf der Welt. Aber einmal heiraten reicht den Stars nicht, sie möchten sich noch einmal offiziell ihre Liebe gestehen. Wer nun denkt, dass es eine riesige Angelegenheit wird, liegt falsch. "Diese ganz, ganz große Hochzeit, die alle von uns erwarten, werden wir nicht machen", verriet die kommende Nochmal-Braut gegenüber 'Bild'. Wo genau sich die beiden noch einmal das Ja-Wort geben wollen, ist nicht bekannt, aber es wird wohl heiß: "Es geht in die Wüste", ließ sich die Influencerin, die mit ihrer Familie auf Ibiza lebt, entlocken. Dann steht ja auch noch Weihnachten an, und da versammeln sich alle wieder an einem bekannten Ort. "Unsere Familie ist komplett in Deutschland verstreut. Darum haben wir alle nach Österreich eingeladen, wo wir zum ersten Mal geheiratet haben."

Jessica Haller versucht noch einmal eine Musikkarriere

Privat sieht es also richtig nett für die ehemalige Bachelorette aus. Aber auch beruflich möchte Jessica Haller noch einmal durchstarten und präsentierte gerade ihre Weihnachtssingle 'Love Will Bring You Home'. Schon 2014 hatte sie ihre erste Single 'Hemmungslos' auf den Markt gebracht, aber danach wurde es musikalisch still um sie. Dabei ist Musik ihre große Leidenschaft. "Ob es ein Hit wird oder nicht, ist mir nicht wichtig", erklärte sie RTL über ihren Weihnachtssong. Einer ist aber schon total überzeugt von ihr - Gatte Johannes, der auch für das dazugehörige Video verantwortlich war. "Ich wusste ja schon immer, dass Jessica toll singen kann. Als ich das erste Mal das Lied gehört habe, war ich einfach sprachlos." Chart-Erfolg hin oder her - für Jessica Haller sind es gerade ganz aufregende Zeiten.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel