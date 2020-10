Allgemein | STAR NEWS

Jessica Alba: Schau mir nicht in die Augen, Kleines!

DE Showbiz - Jessica Alba (39) war zwar nur in zwei Folgen von 'Beverly Hills, 90210' zu sehen, doch ihre Erinnerungen an die Kultserie der Neunziger sind nicht nur positiv.

Bloß nicht anschauen!

Letzte Woche berichtete die Schauspielerin ('Dark Angel') in einem Interview, dass es ihr ausdrücklich verboten war, den regulären Darstellern beim Filmen in die Augen zu schauen. "Es war wirklich komisch, wenn man versuchte, eine Szene mit ihnen zu drehen", erinnerte sich Jessica, die einen schwangeren Teenager spielte. Ihre Co-Stars können sich jedoch nicht daran erinnern, derartige Forderungen gestellt zu haben.

Jessica Alba hatte recht

Tori Spelling (47) und Jennie Garth (48), die in der Serie von Anfang an dabei waren, zeigten sich ihn ihrem Podcast für ' 90210OMG' erstaunt ob Jessicas Behauptungen. "Von den vagen Erinnerungen, die ich an sie habe, ist nur geblieben, dass sie super-talentiert war", erinnerte sich Jennie. "Sie war sehr jung und sehr süß. Es überrascht mich nicht, dass sie so erfolgreich wurde."

Tori Spelling kann sich derweil schon an Dinge erinnern, die Jessicas Geschichte bestätigen. Die Anweisungen stammten allerdings nicht von ihr, sondern mussten hinter dem Rücken der Hauptdarsteller and die Gaststars ausgegeben worden sein. Tori wunderte sich schon damals, warum manche Kollegen den Blickkontakt mieden: "Wir dachten einfach, die Gaststars konnten uns nicht leiden! Sie haben uns nicht angeschaut. Wir wussten aber nicht, warum. Wir waren so nett zu ihnen." Immerhin: Jessica Alba hat sich das Ganze also nicht nur ausgedacht.