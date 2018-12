Allgemein | STAR NEWS

Jérôme Boateng hat den Durchblick

Jérôme Boateng (30) ist ein echtes Multitalent.

Der Fußballstar wirbelt als Mittelfeldspieler des FC Bayern gegnerische Mannschaften durcheinander und trägt mit Stolz das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Doch Jérôme Boateng kann mehr als nur ein Stück Leder sicher über den Rasen schieben. Er gibt mit 'BOA' sein eigenes Lifestylemagazin heraus, das sich mit Politik, Mode, Sport und Musik beschäftigt, erzieht mit Freundin Sherin drei Kinder und hat jetzt in Zusammenarbeit mit Edel-Optics seine dritte Brillenkollektion herausgegeben. Mit 'Gala" spricht er über die vielen Facetten seines Lebens und die Verantwortung, die man als Person öffentlichen Interesses hat: "Mir ist natürlich bewusst, dass ich für einige Menschen ein Vorbild bin und dass ich da auch eine Verantwortung habe. Dem versuche ich auch gerecht zu werden, vor allem mit dem, was ich in der Öffentlichkeit tue. Mode und Accessoires sind für mich in erster Linie eine Möglichkeit, mich auszudrücken und da steht der Spaß eigentlich im Vordergrund."

Doch wird er als Sportler überhaupt in Sachen Mode ernst genommen? Der Star-Kicker weiß genau, wem er die Chance zu verdanken hat: "Mein Erfolg als Sportler hat mir diese Möglichkeiten, selbst Mode und Accessoires auf den Markt zu bringen, überhaupt erst eröffnet. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Ich bekomme auch viel positives Feedback, auch von Fans. Natürlich gibt es immer Kritiker und ich finde das auch in Ordnung. Es muss ja nicht jeder alles toll finden, was ich mache."

Aber auch eine Mode-Ikone wie Jérôme Boateng hat noch Vorbilder: "David Beckham beispielsweise kann anziehen, was er will und sieht immer gut aus. Auch Pharrell Williams‘ Style gefällt mir sehr."

Jérôme Boateng kann eben auch Komplimente verteilen.

