Jeremy Fragrance: Influencer will Thomas Gottschalk beerben

DE Deutsche Promis - Bei Jeremy Fragrance (34) ist zurzeit so einiges los. Nicht nur, dass der Influencer demnächst mit einer eigenen Reality-Doku bei Sky an den Start geht, jetzt hat er sich auch noch als Nachfolger für Thomas Gottschalk (73) ins Gespräch gebracht. Der will die erst vor zwei Jahren wiederbelebte Kultshow 'Wetten, dass..?' im November zum letzten Mal moderieren.

“You know I speak English as well”

Große Fußstapfen, in die Jeremy da treten will, besonders angesichts der Tatsache, dass sein Fachgebiet eigentlich Parfüms sind. In einem Video auf TikTok gibt er sich jedoch selbstbewusst. "Hier ist mein Bewerbungsvideo für 'Wetten, dass..?' als Moderator, ich fänd das so nice." Seine Argumente hat er sich offenbar gut überlegt: "Ich KANN mit Charlie Sheen quatschen, den ich hier um die Ecke hab…ich kann auch mit Britney Spears reden..you know I speak English as well…und als ich damals Thomas Gottschalk getroffen hab, auf der Fashion Week in Berlin, da sagte er: 'So wie du habe ich damals auch angefangen'. Da hab ich ihn damals interviewt." Er schließt mit den Worten: "Wer auch immer das sieht, falls jemand verantwortlich ist für 'Wetten, dass..?', ich würd mich bewerben als zukünftiger Moderator."

Jeremy Fragrance versucht es nicht zum ersten Mal

Die Show hat es Jeremy Fragrance offenbar angetan, denn schon Ende 2022 hatte der Influencer im Gespräch mit 'Bild' seine Ambitionen umrissen: "Ich kann mir gut vorstellen, Shows im Stil von 'Wetten, dass..?' zu moderieren." Seinem potenziellen Kollegen versicherte er damals: "Ich möchte Thomas Gottschalk seinen Platz nicht streitig machen, daher wäre das auch nur in den USA denkbar."

Zunächst einmal startet am 16. Oktober aber seine Reality-Show 'Jeremy Fragrance — Power, Baby!' Dabei können Fans den Parfüm-Influencer bei der Arbeit und privat beobachten. Ob es nach Gottschalks Ausscheiden mit 'Wetten, dass..?' überhaupt weitergeht, steht derweil noch nicht fest, das "entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung," hieß es von Seiten des Senders. Hoffnung für Jeremy Fragrance?

