Jenny Jürgens über ihren Vater: Udo Jürgens war nicht immer glücklich

DE Deutsche Promis - Das Leben mit Udo Jürgens (†80, 'Griechischer Wein') war nicht immer leicht, gestand seine Tochter, die Schauspielerin Jenny Jürgens (55), im Gespräch mit dem 'Stern'. Für seine Kinder war es schwierig, im Schatten des Schlagerstars ihren eigenen Weg zu finden.

Privat war Udo Jürgens kein Sonnyboy

"Er war kein immer glücklicher Mann, er hatte mit einer Schwere zu kämpfen", offenbart seine Tochter eine Seite von Udo Jürgens, von der viele nichts ahnten. Das Leben mit ihm war "ein schwieriges. Es war ein langer, langer Weg zwischen diesem Stolz und der Bewunderung und dem Schatten, der mich manchmal fast erdrückte. Dazwischen eine eigene Persönlichkeit zu finden, war nicht leicht." Noch heute fragen sich Jenny und ihr Bruder Johnny (58), was ihr Vater gewollt hätte – ganz besonders in Bezug auf seinen Nachlass und bislang unveröffentlichte Lieder: "Was hätte Udo gewollt? Mein Bruder und ich überlegen sehr genau, ob Udo mit diesen Liedern einverstanden war und wir haben schon bei diesem Album zwei Songs wieder herausgenommen, weil wir Bedenken hatten."

Johnny und Jenny Jürgens über Udos unbekannte Seite

Anlässlich seines achten Todestages bringen sie nun eine Dreier-CD heraus; auf 'Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere' wird es 61 seltene und einige unbekannte Versionen seiner Songs geben. "Man kommt unserem Vater im Hören sehr nah", sagte Johnny Jürgens gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Auch weniger bekannte Seiten des Stars sind dort zu entdecken, zum Beispiel sein Faible für Jazz, den er in den 1950er Jahren in den USA kennenlernte. "Mein Vater liebte den Jazz und ist im Herzen immer ein Jazzer geblieben", sagte Jenny der dpa. Noch heute erinnert sie sich an den Schock, als ihr Vater 2014 bei einem Spaziergang in Gottlieben am Bodensee zusammenbrach und kurz darauf starb. "Wir alle in der Familie waren uns sicher, dass er noch sehr viele Jahre leben würde, was er ja selbst auch glaubte", erinnerte sich Jenny Jürgens im 'Stern'-Interview an den Abschied von ihrem Vater Udo Jürgens.

Bild: Horst Ossinger/picture-alliance/Cover Images