Jennifer Grey ist dabei: Endlich kommt die Fortsetzung von ‘Dirty Dancing’

DE Showbiz - Fans des nostalgischen Tanzfilms 'Dirty Dancing', der Generationen von Kinobesuchern und TV-Zuschauern fesselte, hatten die Hoffnung wohl schon aufgegeben. Aber endlich bestätigte Filmfirma Lionsgate, dass es endlich eine Fortsetzung des Kinoklassikers aus dem Jahr 1987 geben soll. Hauptdarstellerin Jennifer Grey (60) ist wieder in der Rolle der Frances 'Baby' Houseman dabei.

Dirty Dancing-Geheimnis gelüftet

Sobald bekannt wurde, dass Jennifer einen Vertrag für einen noch titellosen Tanzfilm unterschrieben hatte, brodelte es in Hollywoods Gerüchteküche. Lionsgate-Boss Jon Feltheimer bestätigte die Vermutung offiziell: Ja, es gibt eine Fortsetzung – das sei "eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse Hollywoods", schmunzelte er. Feltheimer ist sicher, dass das Sequel alle Erwartungen der Fans nach über 30 Jahren Wartezeit erfüllen wird: "Es wird genau so ein romantischer, nostalgischer Film, wie ihn die Fans erwarten – so wurde der erste Film zum meistverkauften Titel in unserer Firmengeschichte", erklärte der Studioboss.

'Dirty Dancing' spielte bei moderaten Herstellungskosten von nur 5 Millionen Dollar beeindruckende 218 Millionen Dollar ein. Der Film gewann für den Song '(I've Had) The Time of My Life' einen Oscar und einen Golden Globe. Die Hauptdarsteller Jennifer Grey and Patrick Swayze waren ebenfalls für Golden Globes nominiert.

Jennifer Grey tanzt ohne Patrick Swayze

Teenager 'Baby', gespielt von Jennifer Grey, verliebte sich damals in einem Sommerurlaub in einem typischen Sechziger-Jahre-Familienhotel in den Wäldern Neuenglands in den Tanzlehrer Johnny Castle. Der wurde damals von Patrick Swayze gespielt, der zahllosen Filmfans den Kopf verdrehte. Leider kann der beliebte Star, der auch Songs zum Soundtrack beisteuerte, seine Rolle an der Seite von Jennifer Grey nicht erneut spielen – er starb 2009 im Alter von 57 an Krebs.

Bleibt zu hoffen, dass Jonathan Levine, der beim Sequel Regie führt, und die Drehbuchautoren Mikki Daughtry und Tobias Iaconis dennoch einen ähnlich unwiderstehlichen Charme einhauchen können.