Jennifer Aniston kann es kaum glauben: Wie schafft Reese Witherspoon das bloß?

DE Showbiz - Jennifer Aniston (54) und Reese Witherspoon (47) sind beide gut im Geschäft. Gemeinsam stehen der 'Friends'-Star und die 'Natürlich blond'-Darstellerin für die Apple TV+-Serie 'The Morning Show' vor der Kamera. Doch Reese beschäftigt sich nicht nur mit Schauspielerei, und das beeindruckt ihre Kollegin.

Jennifer Aniston ist schwer beeindruckt

"Ich schau sie an und ich denke 'Du erschöpfst mich total, allein schon, was du alles auf dem Zettel hast", erzählte Jen im Gespräch mit 'Harper's Bazaar'. "Sie ist einer der produktivsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Es ist einfach unglaublich." Neben der Schauspielerei betreibt Reese eine Produktionsfirma und einen Buchclub. Jennifer Aniston ist nicht die Einzige, die von Reeses Arbeitspensum schwer beeindruckt ist. Julianna Margulies (57), die ebenfalls in 'The Morning Show' mitspielt, findet es auch schwer, mit ihrer Kollegin mitzuhalten. "Ich habe es einfach nicht in mir, zu tun, was sie tut. Reese schafft es irgendwie, alles für sich abzuschotten — und sie ist gut darin, die Verantwortung zu übernehmen."

Reese Witherspoon hält inne

Reese Witherspoon weiß selbst, dass sie ein Workoholic ist. Ihre Arbeit mache ihr Spaß und sie habe "eine Menge nervöser Energie", versicherte die Schauspielerin, doch sie habe in letzter Zeit ein wenig heruntergeschaltet, unter anderem, weil ihre Scheidung von Jim Toth sie zusätzlich beansprucht. Sorgen macht sie sich deswegen nicht: "Ich glaube, dass Kreativität endlos ist und man einfach nach der nächsten Inspiration sucht. Wenn du also eine etwas langsamere Phase durchmachst, ist das ok."

Ihre Kollegin Laura Dern (56), mit der sie gemeinsam für 'Big Little Lies' vor der Kamera stand, begrüßt die neue "langsamere" Reese. "Zu sehen, wie sie nicht eine Million Anrufe entgegennimmt oder 15 Bücher lesen muss…zu sehen, wie sie innehält, um nicht nur durchzuatmen, sondern auch, um sich neu inspirieren zu lassen…das freut mich für sie." Ob Reese Witherspoon das wohl lange durchhält?

