Jennie Garth: Shitstorm nach Luke Perrys Tod

Der Tod des ehemaligen 'Beverly Hills 90210'-Stars Luke Perry (†52) vergangene Woche schockte Fans und Kollegen weltweit. Viele zollten dem Schauspieler Tribut, unter anderem seine Co-Stars aus alten Zeiten sowie aus seiner aktuellen Serie 'Riverdale'. Auch Jennie Garth (46), die in 'Beverly Hills, 90210' seine Freundin Kelly Taylor spielte, tat ihr Entsetzen über sein frühes Ableben kund.

Keine Trauer auf Instagram

"Mein Herz ist gebrochen. Er hat so vielen so viel bedeutet. So ein besonderer Mensch. Ich teile die tiefe Traurigkeit mit seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben. Solch ein schrecklicher Verlust", erzählte die Schauspielerin dem Magazin 'People'. Das schien vielen jedoch nicht genug, denn ein paar Tage später hatten sich Internet-Trolle den Instagram Account von Jennie Garth vorgenommen. Dort hatte der Star am Internationalen Frauentag [8. März] ein Foto seiner drei Töchter gepostet. Ein Posting, das den Tod des ehemaligen Kollegen erwähnte, suchten Fans vergeblich. Umgehend brach ein Shitstorm los.

"Er hat sich einen Sch***dreck um Social Media geschert"

Die harte Kritik wollte Jennie Garth aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen und holte zum Gegenschlag gegen die Trolle aus: "Hallo zusammen. Ich habe ein Bild von meinen Mädels gepostet, weil sie mein Leben sind. Heute ist der Tag, an dem alle Frauen gefeiert werden sollen. Ich habe es schon schwer genug gefunden, überhaupt etwas feiern zu wollen", verteidigt sich die Schauspielerin und versichert ihren Followern: "Ich habe darüber nachgedacht und ich weiß, dass mein guter Freund es so gewollt hätte. Seine Kinder waren sein Leben. Jeder, der ihn kannte, weiß das. Und sie wissen auch, dass er sich einen Sch***dreck um Social Media geschert hat."

Abschließend bittet Jennie um Anstand: "Also seht bitte von Vermutungen, Verurteilungen oder unhöflichen Kommentaren ab. Vielen Dank." Jennie Garth musste die schmerzliche Erfahrung machen: Wenn es heutzutage nicht auf Social Media passiert ist, ist es gar nicht passiert.

