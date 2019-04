Allgemein | STAR NEWS

Jenke von Wilmsdorff: Neues Pilot-Format für RTL

Jenke von Wilmsdorff (53) probiert ein neues Format aus. Der Moderator arbeitet bereits seit vielen Jahren für RTL und hat mit Sendungen wie dem ‘Jenke-Experiment’ für traumhafte Quoten gesorgt. Nach seiner aktuellen Serie ‘Jenke macht Mut!’ soll sich der Star mit einer Talkshow versuchen, die auf den Namen ‘Durch die Nacht mit Jenke – der fragt das wirklich’ hört.

Es wird spannend

Allerdings ist bislang noch unklar, ob aus dem Format tatsächlich eine Serie wird. Laut Informationen von ‘DWDL’ lässt RTL am Mittwoch [24. April] zunächst eine Pilotfolge im Berliner Quatsch Comedy Club aufzeichnen. Danach soll sich entscheiden, ob die Show eine Zukunft hat. Konzept von ‘Durch die Nacht mit Jenke’ ist, dass Jenke erst während der Aufzeichnung erfährt, mit welchen Gästen er sich im Laufe der nächsten Stunde unterhalten wird. Somit kann er sich nicht auf die Interviewpartner vorbereiten, sondern muss spontan reagieren. Bekannt ist lediglich, dass es sich um Prominente handeln wird, die mit dem Moderator laut RTL "einen sehr speziellen Abend" verbringen werden – einen "Abend auf Augenhöhe - vollgepackt mit emotionalen Momenten, schrägen Aktionen und jeder Menge guter Laune".

Zuhause ist es auch schön

Mit ‘Jenke macht Mut’ haben der Moderator und sein Sender gute Quoten eingefahren. Für die Folge um Übergewichtige war er extra in die USA gereist – aus einem ganz simplen Grund, wie er kürzlich ‘Promipool’ verraten hatte: "Was dort angesagt ist, wird in absehbarer Zeit auch bei uns angesagt sein, ob das Musik, Mode oder Lifestyle ist. Durch Instagram hat sich das – was früher Monate bis Jahre brauchte – extrem beschleunigt. Ähnlich verhält es sich mit dem gesellschaftlichen Problem 'Übergewicht'." Für ‘Durch die Nacht mit Jenke’ kann er aber in Deutschland bleiben.

