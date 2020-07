Allgemein | STAR NEWS

Jeff Goldblum fühlt sich sicher: ‘Jurassic World’-Dreh geht weiter

DE Showbiz - Jeff Goldblum (67) wird im neuen Teil des 'Jurassic World'-Franchises zu sehen sein. Die Dreharbeiten mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie jedoch unterbrochen werden. In Kürze sollen sie in Großbritannien wieder aufgenommen werden. Wie fühlt sich Jeff dabei?

Jeff Goldblum fühlt sich beschützt

Wunderbar fühlt er sich dabei, denn er habe keinen Zweifel daran, dass die strengen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, wie er gegenüber 'Entertainment Tonight' versicherte. Das Studio Universal habe fünf Millionen Dollar für eben jene Maßnahmen ausgegeben und zudem einen 109-seitigen Katalog zusammengestellt, der vorschreibt, wie sich die Besetzung und die Crew verhalten sollen, um sich keinen Gefahren auszusetzen. Im Video-Chat erklärte Jeff: "Wir werden sehr sicher sein, denke ich. Wir werden 'Jurassic World' drehen. Sie haben uns 109 Seiten an die Hand gegeben. Sie haben ihr ganzes Herz und ihre Seele darin investiert – und viel Geld – um sicherzustellen, dass wir sicher sind."

Alle zusammen

So werden die Besetzung und die Crew sich gemeinsam in Quarantäne begeben, wie Jeff Goldblum erläuterte: "Wir werden in unserer eigenen kleinen Blase sein, die Besetzung und Crew. Wir werden gemeinsam getestet und das alles. Wir wissen, dass es eine riskante Zeit ist, aber wir haben das Gefühl, dass es gut wird. Sam Neill ist dabei, Laura Dern, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Colin Trevorrow führt Regie, und einige Dinosaurier werden auch zu sehen sein."