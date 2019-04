Allgemein | STAR NEWS

Jeff Bezos: 32 Milliarden für MacKenzie

Unternehmer Jeff Bezos (55) hatte im Januar dieses Jahres die Trennung von seiner damaligen Ehefrau MacKenzie Bezos (48) bekannt gegeben. Bereits damals wurde spekuliert, die Scheidung könnte MacKenzie zur reichsten Frau der Welt machen. Das ist sie aber nicht geworden, auch wenn sie sich über eine Zahlung von 32 Milliarden Euro freuen kann.

Im Guten auseinander

Im Verlauf der Scheidungsverhandlungen zeigte sie sich jedoch nachgiebig und verzichtete auf vieles, das sie hätte einfordern können. Wie sie und ihr Ex auf Twitter selbst bekannt gegeben haben, überlässt MacKenzie Jeff 75 Prozent des Anteils an Amazon. Zudem verfüge Jeff von nun an über exklusive Wahlrechte. Das bedeutet, dass er bei internen Verhandlungen Entscheidungen fällen kann, ohne sich dafür mit MacKenzie beraten zu müssen. Mehr noch: MacKenzie gibt ihre Anteile an der ‘Washington Post’ ab, die Jeff 2013 überraschend gekauft hatte. Auch an der Raketenfirma Blue Origin habe Jeffs ehemalige Ehefrau keinerlei Interesse und Anspruch mehr.

Auf in die Zukunft

Im Gegenzug bekommt sie von dem Amazon-Gründer 32 Milliarden Euro gezahlt. Die reichste Frau der Welt ist und bleibt damit aber die L’Oréal-Erbin Francoise Bettencourt Meyers, die umgerechnet knapp 41 Milliarden Euro schwer ist. Jeff und MacKenzie hingegen waren mit ihrem Anteil an Amazon im Wert von 127 Milliarden Euro das reichste Paar der Welt. Nun obliegt Jeff Bezos die komplette Kontrolle über Amazon. MacKenzie wolle sich hingegen eigenen, neuen Projekten widmen, die sie zu gegebener Zeit auch ihren Followern auf Twitter verraten werde.

