Jeden Monat: Kylie Jenner zahlt 363.000 Euro für ihre Sicherheit

DE Showbiz - Transfrau Caitlyn Jenner (70) ist derzeit in der britischen Fernsehsendung 'I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!' zu sehen und plaudert dort immer mal wieder über ihre berühmten Töchter. So verriet sie in der letzten Folge des englischen Dschungelcamps, wie viel Geld Kylie Jenner (22) für ihre Sicherheit und die ihrer Familie ausgibt.

Kylie Jenner lässt sich ihre Sicherheit einiges kosten

"Kylie gibt zwischen 272.000 Euro und 363.000 Euro pro Monat aus", so Caitlyn und fügt hinzu: "Das ist eine Menge Geld!" Ihre Co-Stars wollten daraufhin wissen, wie sich der Alltag umgeben von zahlreichen Sicherheitsleuten für ihre Töchter anfühle. "Sie sind daran gewöhnt. Das war schon immer so. Sie mögen ihre Security dort", versichert sie.

Caitlyn und Khloé haben keinen Kontakt

Auch über ihre Ziehtochter Khloé Kardashian (35) sprach Caitlyn mit ihren Co-Stars und erklärte, dass diese "sauer" auf sie war, als sie sich als Transgender outete. "Ich bin es mit jedem Kind durchgegangen und Khloé wurde aus irgendeinem Grund im Laufe dieses ganzen Prozesses sauer. Das war vor fünf oder sechs Jahren und ich habe seither nicht mehr mit ihr gesprochen." Der Grund sei ihr dafür nicht bekannt.

Kris Jenner fürchtet Caitlyns Auftritt im Dschungelcamp

Schon vor Caitlyns Einzug in den Dschungel hatte besonders ihre Ex-Frau Kris Jenner (65) Angst, dass sie zu viel plaudern könnte. Ein Insider hatte damals gegenüber 'The Sun Online' verraten: "Seit Kris weiß, wie viel Caitlyn für ihren Auftritt im Dschungel bekommt, hat sie Angst, dass sie nur so gut bezahlt wird, um Geheimnisse über die Familie live im TV auszuplaudern." Sie fürchte insbesondere, dass Caitlyn damit den Marken von Kim oder Kylie schaden könne. "Bevor Caitlyn rübergeflogen ist, hat Kris ihr Glück gewünscht und sie daran erinnert, dass sie alles gucken wird um zu sehen, ob sie etwas verrät." Das ist sicher auch der Grund, warum die Fans der Jenner/Kardashians die Show mitverfolgen: um zu sehen, ob Caitlyn Jenner ein paar Familiengeheimnisse ausplaudert.