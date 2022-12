Allgemein | STAR NEWS

Jay Leno auf dem Wege der Besserung: „Ein brandneues Gesicht“

DE Showbiz - 10 Tage im Krankenhaus, mindestens zwei OPs…doch Jay Leno (72) hat offenbar seinen Sinn für Humor nicht verloren. Der Moderator meldete sich nach einem Unfall jetzt in einer Kolumne zurück.

"Alles, was man macht, ist mit einem Risikofaktor verbunden"

Wir erinnern uns: Mitte November war die Talk-Legende mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen. Der Amerikaner hatte sich die Verletzungen in seiner Garage zugezogen, als er an einem Vintage-Auto bastelte und sich Gas entzündete. Im 'Wall Street Journal' berichtete der TV-Star jetzt, dass er sich "eine Mischung aus Verbrennungen zweite und wahrscheinlich dritten Grades" zugezogen habe. "Aber letztlich war es ein Unfall, das war alles. Jeder, der handwerklich tätig ist, hat irgendwann mal einen Unfall. Wer Football spielt, bekommt eine Gehirnerschütterung oder bricht sich ein Bein…Alles, was man macht, ist mit einem Risikofaktor verbunden."

Jay Leno kehrt auf die Bühne zurück

Jay Leno berichtete weiter, dass man sich im Krankenhaus gut um ihn gekümmert habe. "Acht Tage später hatte ich ein brandneues Gesicht…Und es ist besser als was da vorher war", scherzte der Moderator weiter, bevor er erklärte: "Es gibt nichts Schlimmeres als jammernde Stars. Wenn man darüber Witze macht, dann lachen die Menschen mit einem." Nach 10 Tagen im Grossman Burn Center in Los Angeles war der TV-Mann entlassen worden. Wie das Krankenhaus in einem Statement mitteilen ließ, erhält Jay dort jetzt auch eine ambulante Nachversorgung. Der Patient ist in der Tat ein Stehaufmännchen. Am 27. November hatte Jay Leno bereits für seinen regelmäßigen Standup-Gig im Comedy and Magic Club in Hermosa Beach wieder auf der Bühne gestanden.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.com

Artikel zum Thema Inferno in der Garage: Talk-Star Jay Leno erleidet schwere Verbrennungen