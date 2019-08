Allgemein | STAR NEWS

Javier Bardem: Wir müssen den Planeten für unsere Kinder schützen

DE Showbiz - Javier Bardem (50) tut alles, was in seiner Macht steht, um das Klima und damit den Planeten zu retten. Er hat sich schon immer für die Umwelt eingesetzt, allerdings haben die beiden Kinder, die er mit seiner Frau Penélope Cruz (45) hat, diese Leidenschaft weiter angefeuert.

Aus dem Herzen gesprochen

Zu Beginn dieses Monats stand Javier etwa vor Vertretern der Vereinten Nationen in New York City, um die Machthaber dieser Welt dazu aufzurufen, mehr für das Klima zu tun. Im Gespräch mit der 'Sunday Post' erklärte er nun dazu:

"Als ich vor den Vereinten Nationen gesprochen habe, habe ich einfach nur über meine persönliche Erfahrung gesprochen; wie es war, auf dem Schiff, der Greenpeace Antarctic Sunrise zu sitzen und zur Arktis zu segeln; wie es war, ein Zeuge solcher Schönheit und zugleich solcher Zerbrechlichkeit zu sein."

Javier Bardem macht sich Sorgen

Seit er Vater sei, ist ihm der Klimaschutz auch ein wesentlich dringlicheres Anliegen, wie er fort fuhr:

"Ich bin Vater von zwei Kindern, die acht und sechs Jahre alt sind. Ich wollte nicht, dass Wissenschaftler ihnen sagen, die Welt wird zusammenbrechen und all das. Aber die Wahrheit ist, dass wir an einem Scheideweg sind, an dem starke Entscheidungen von uns allen getroffen werden müssen; auf einer persönlichen Ebene. Wir wissen, wie schwierig das ist. Als Vater frage ich mich, was wir unseren Kindern in der Zukunft geben können? Wie können wir die nächsten 20 Jahre überleben mit der Hitze, die wir erleben? Deswegen versuchen wir, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir brauchen diese Unterstützung. Wir wollen, dass es auf die beste Weise passiert."

Da kann man Javier Bardem nur zustimmen.

