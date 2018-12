Allgemein | STAR NEWS

Jason Momoa: Freundschaftsring mit Lenny Kravitz

Jason Momoa (39) und Lenny Kravitz (54) tragen Freundschaftsringe.

Auf Instagram hat der 'Aquaman'-Darsteller jetzt ein Foto gepostet, das ihn und den Ex-Mann seiner Frau Lisa Bonet (51) zeigt – so weit schon ziemlich ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher wird es allerdings, wenn man sich das Bild genauer anschaut und dann verblüfft feststellen muss, dass die beiden tatsächlich Matching-Rings tragen, um ihre Freundschaft zueinander zu symbolisieren – und zwar mit einem Totenkopf-Ring, der offenbar aus Holz hergestellt wurde.

Aber wie kam es eigentlich zu diesem außergewöhnlichen Ereignis? Wie Jason selbst auf seinem Social-Media-Profil schreibt, sei er ein Kunstsammler, vor allem von Künstlern, die er beim Surfen durchs World Wide Web entdeckt – und das ist dieses Mal offenbar auch passiert.

"Ich bin ein großer Fan von Künstlern, die ich auf Instagram treffe und die die Aloha-Liebe verbreiten wollen. Ich habe für @lennykravitz ein Geschenk ergattert, das von @leroyswoodentattoos […] gemacht wurde", heißt es in Momoas Überschrift.

Ganz nebenbei bedankt sich der zweifache Familienvater auch beim 'Are You Gonna Go My Way'-Interpreten: "Mahalo (Danke) Lenny, dass du gekommen bist, um mich bei @nbcsnl aloha (sic) zu unterstützen."

Jason und Lisa sind bereits seit 2005 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Mit Lenny Kravitz hat die Schauspielerin zudem noch Tochter Zoë (30), die genauso wie ihre Eltern erfolgreich im Musik- und vor allem im Film-Business tätig ist.

Schön zu sehen, wie harmonisch es bei dieser Patchwork-Familien-Konstellation verläuft.

© Cover Media