Jason Aldean: Das Baby ist da

Countrystar Jason Aldean (41) schwebt im siebten Familienhimmel: Seine Frau Brittany Kerr hat ein Baby bekommen und schenkte ihm somit sein bereits viertes Kind. Es ist eine Tochter.

Das Baby macht das Glück perfekt

Via Instagram ließ der Countrystar seine Fans an seinem Glück teilhaben. Zu einem niedlichen Close-up seiner neuen Tochter schrieb der Musiker vollkommen überwältigt: "Unsere Familie ist komplett, nachdem wir unsere Tochter Navy Rome auf der Welt willkommen geheißen haben. Sie wurde am 4. Februar 2019 geboren, wiegt 3,5 Kilogramm und sieht ihrem älteren Bruder zum Verwechseln ähnlich." Navys älterer Bruder heißt Memphis Aldean und kam vor etwas über einem Jahr zur Welt.

Vier Kinder von zwei Frauen

Der Musiker war, was Familie angeht, jedoch sehr umtriebig. Nicht alle seine Kinder sind von seiner aktuellen Frau Brittany Kerr. Aus seiner Ehe mit Jessica Aldean, die von 2001 bis 2013 hielt, stammen die beiden Töchter Kendyl (11) und Keeley Williams (15).

