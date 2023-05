Allgemein | STAR NEWS

Jasna Fritzi Bauer über Missstände bei Dreharbeiten: Es tut sich was

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Jasna Fritz Bauer (34) möchte, dass sich die Arbeit an Filmsets verändern. Ihre Kollegin Nora Tschirner (41) hatte bereits darauf aufmerksam gemacht, wie lang und anstrengend Dreharbeiten sein können.

"Der Fisch stinkt immer vom Kopf"

Da stimmt ihr die Wahlberlinerin zu. "Ich glaube, der Fisch stinkt immer vom Kopf", meinte die Darstellerin im Gespräch mit 'watson'. "Besonders mit Blick auf den Arbeitsschutz und das Arbeitsrecht werden die Missstände deutlich. Wir haben keine Gewerkschaft, die Arbeitszeiten werden wirklich wahnsinnig oft überzogen." Sie sieht aber auch guten Willen. "Viele Leute arbeiten schon daran und versuchen, Dinge zu verändern – vor allem kleinere oder neue Filmproduktionen."

Jasna Fritzi Bauer freut sich über Nachhaltigkeit am Set

Jasna Fritzi Bauer bemerkt aber auch bei Filmproduktionen, dass man sich wirklich bemüht, was Nachhaltigkeit betrifft. "Es gibt auch viele Maßnahmen am Set. Es gibt keine Pappbecher, keine Plastikbecher mehr, jeder bekommt seinen eigenen Becher." Die gebürtige Wiesbadenerin erzählte aber nicht, wie es beim 'Tatort' zugeht. Dort ist sie seit fünf Jahren als Bremer Kommissarin Liv Moormann zu sehen. "Ich bin einfach sehr froh, dass ich so eine Rolle spielen darf", gab sich der Fernsehstar bescheiden. "Ich hätte damit auch selbst niemals gerechnet, dass mich jemand mit 29 als Kommissarin besetzt, weil ich in eine ganz andere Schublade gesteckt wurde."

In Schubladen will sie ganz gewiss nicht gesteckt werden und taucht deshalb auch immer wieder in Unterhaltungssendungen wie 'Wer stiehlt mir die Show' auf. "Da kann ich etwas ganz anderes machen als beim Dreh und das hat nichts mit meinem eigentlichen Beruf als Schauspielerin zu tun", strahle die Fernsehkommissarin. "Ich kann mich noch mal neu erfinden, kann versuchen, mehr Jasna zu sein." Sie spielt auch nicht nur, sondern schreibt auch, wie sie unlängst im 'Wochenende'-Podcast der Zeit verriet. "Ich schreibe zusammen mit meiner Partnerin Katharina Zorn ein Buch. Wir schreiben einen Roman. Mal gucken, wie lange wir brauchen", lachte Jasna Fritzi Bauer.

Bild: Georg Wenzel/picture-alliance/Cover Images