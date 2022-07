Allgemein | STAR NEWS

Jasmin Herren nahm 9 Kilo ab: Mit Topfigur bereit für eine neue Liebe

DE Deutsche Promis - Der Tod von Willi Heeren im April 2021 mit nur 45 Jahren war ein Schock, nicht zuletzt für seine Ehefrau Jasmin Herren (43). Obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt getrennt lebten, stand Jasmin unter Schock und musste ihre Trauer verarbeiten. Doch jetzt packt sie das Leben bei den Hörnern.

9 Kilo weniger durch Wunderspritzen

Jasmin zog Bilanz und stellte fest: "Ich bin definitiv zu jung, um mir einzureden, ich werde mein Leben lang alleine bleiben." Weiter sagte sie zu 'Bild': "Ich habe gerne jemanden um mich. Ich habe gerne einen festen Partner. Ja, ich kann mir das vorstellen." Um für die Partnersuche gewappnet zu sein, brachte sich Jasmin ordentlich in Form. Bei einem Düsseldorfer Beauty-Doc ließ sie sich insgesamt vier Spritzen setzen, die das Hungergefühl unterdrückten – eine nicht unumstrittene Methode, für die unter anderem die Blutwerte genau kontrolliert werden müssen. Die Kilos purzelten und Jasmin macht eine tolle Figur. An Interessenten sollte es da wohl nicht mangeln.

Jasmin Herrens Ballermann-Comeback

Nicht nur für die Liebe ist Jasmin bereit, auch in der Karriere möchte sie neu durchstarten. Ausgerechnet am Ballermann, wo sie einst als Nacktsängerin tingelte und auch Willi Herren kennenlernte, trat sie kürzlich wieder auf – dieses Mal bekleidet. Nach fünf Jahren Sendepause möchte sie wieder Musik machen, auch wenn die Entscheidung eine emotionale Achterbahnfahrt für sie war: "Ich hatte schon Pipi in den Augen, als ich im Flieger saß, das muss ich ehrlich sagen", gestand sie gegenüber 'vip.de'. "Es ist eine Freude, wieder hier zu sein. Ich habe hier 15 Jahre meines Lebens verbracht. Natürlich war ich noch voll in der Trauerphase in den letzten Monaten, also ich bin da noch nicht sehr lange raus, und auch jetzt ist es noch so, dass es Momente gibt, wo es über mich hereinbricht." Mit dem festen Willen, sich eine glückliche Zukunft aufzubauen, wird es Jasmin Herren an ihrem alten Happy-Ort hoffentlich bald wieder bestens gehen.

