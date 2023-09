Allgemein | STAR NEWS

Jasmin Herren kann wieder lachen: Auf dem Oktoberfest zeigt sie ihren Freund

DE Deutsche Promis - Seit wenigen Wochen ist die Katze aus dem Sack. Anfang September stellte Jasmin Herren (44) ihren neuen Freund Philipp Bender der Öffentlichkeit vor. Schon im Mai hatte die TV-Persönlichkeit davon gesprochen, dass es nach dem tragisch frühen Tod ihres Mannes Willi Herren (†45) wieder einen Mann in ihrem Leben gibt.

"Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch"

"Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende", freute sich die gegenüber 'Bild'. "Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr.“ Das kam für das Paar, das sich im Tonstudio kennenlernte, auch überraschend. "Anfangs war das für uns selbst erschreckend, auch wegen des Altersunterschieds", gab Jasmin zu, denn zwischen ihr und dem 23 Jahre alten Philipp liegen immerhin 21 Jahre. Doch beide haben das Glück zugelassen: "Er ist ein ruhiger, gelassener und bedachter Charakter. Philipp holt mich auf den Teppich zurück. Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin." Nicht nur das, er ist sogar häuslich und ordentlich: "Ich gehe duschen und die Küche ist sauber – daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Das ist für mich Neuland."

Was sagt Jasmin Herren zum Thema Fremdflirten?

Jetzt haben sich Jasmin Herren und ihr Philipp auch verliebt auf dem Oktoberfest gezeigt, natürlich stilecht mit Dirndl und Lederhosen. Versuchungen auf der Wiesn will der junge Mann nicht nachgehen — zum Thema Fremdflirten hatte er im Gespräch mit RTL eine klare Ansage: "Ich bin von Haus aus sehr treu, warum soll ich meiner Partnerin ein schlechtes Gefühl geben? Ich hab doch alles, was ich brauch, will und haben möchte…dadrauf trinken wir auch einen." Was für eine Liebeserklärung. Seine Freundin gibt sich indes freizügiger. "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß", lachte Jasmin Herren, der man das Glück von Herzen gönnt.

