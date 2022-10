Allgemein | STAR NEWS

Jasmin Herren: „Ihr wollt mich nur sehen, wenn ich abgemagert bin“

DE Deutsche Promis - Sängerin Jasmin Herren (43) nutzte Instagram, um sich mal etwas von der Seele zu reden. Hater will sie nicht länger tolerieren.

"Mit mir macht ihr das nicht"

Man weiß, Instagram & Co. Sind manchmal nicht der Ort, wo man Selbstbewusstsein tankt. Irgendwer muss immer einen fiesen Kommentar abgeben. Auch der Ballermann-Star weiß davon ein Lied zu singen, ebenso ihr verstorbener Mann Willi Herren (†45). "Meint ihr nicht, mein Mann hätte nicht heulend in der Ecke gesessen, wenn Leute geschrieben haben: ‘Fette Sau!’ Mit mir macht ihr das nicht!", warnte der 'Reality-Star' auf Social Media. Aber die gebürtige Düsseldorferin zieht schon eine düstere Bilanz: "Ich hab manchmal das Gefühl, die wollen nicht mein Leben sehen, die wollen sehen, wie ich halb am Verrecken bin, wenn ich abgemagert und blass bin. Da hab ich dann eine Million Klicks. Na super, das wollen sie sehen."

Jasmin Herren will keinen "Fake-Kram" machen

In letzter Zeit war es auch ruhiger um die ehemalige Nackt-Sängerin geworden und die Fans fragen sich, warum das so ist. "'Man sieht dich ja gar nicht mehr im Fernsehen.' Ja klar sieht man nicht mehr im Fernsehen, weil ich keinen Fake-Kram mach", donnerte Jasmin Herren in die Kamera. Dass die mangelnde Fernsehpräsenz sich auch in ihren Follower-Zahlen bemerkbar macht, ficht sie nicht an. "Na und, waren dann die Falschen", kommentierte sie den Verlust von 20.000 Anhänger*innen. Aber Fans dürfen sich freuen, dass sie wieder auf der Bühne steht – und zwar im Oberbayern, wo ihre Karriere begann. Im Sommer präsentierte sie sich dort wieder, und zwar angezogen. "Als Nacktsängerin trete ich nicht mehr auf. Ich bin mittlerweile eine erwachsene Frau und schäme mich heute ein bisschen dafür", erklärte Jasmin Herren im Gespräch mit 'RTL'.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress