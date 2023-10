Allgemein | STAR NEWS

Janni Kusmagk: Nach einem Wut-Posting bekommt sie Wind von vorn

DE Deutsche Promis - Eigentlich ist Stillen ein natürlicher Vorgang, doch es gibt immer wieder Menschen, die sich daran stören, dass Babys in der Öffentlichkeit gefüttert werden. Auch ums geeignete Alter fürs Abstillen toben Diskussion und eine solche entbrannte jetzt rund um Janni Kusmagk (33).

"Vielleicht ziehe ich mich auch zurück"

Die Profi-Surferin, die mit Moderator Peer Kusmagk (48) ihre drei Kinder Emil-Ocean (6), Yoko (4) und Merlin (2) erzieht, hatte nämlich ihren 121.000 Followern auf Instagram erzählt, dass sie zwei ihrer Kids noch stillen würde. Daraufhin gab es nicht nur positive Kommentare auf Social Media — und Janni platzte der Kragen. In einem ironischen Wut-Posting machte sie sich Luft: "Es war wirklich sehr unverantwortlich von mir, Euch solche Bilder in den Kopf zu setzen, von einer Mutter die den Durst und das Bedürfnis nach Nähe ihrer Kinder stillt…." Sie schimpfte weiter: "In diesem Akt, der ganz und gar nicht in die Öffentlichkeit gehört, werde ich mir und meinem Kind zukünftig eine Decke über den Kopf ziehen. Vielleicht ziehe ich mich auch zurück. Oder am besten, ich bleibe einfach gleich Zuhause."

Janni Kusmagk irritiert ihre Fans

Dann schimpfte Janni Kusmagk (weiterhin ironisch): "Vielleicht sollte ich doch auf Pulver-Milch von Kühen umsteigen, die soll ja eh viel besser für die Gesundheit sein, weil unsere Kinder ja ohnehin Kälbern viel ähnlicher sind….Und das Bedürfnis nach Nähe und der Saugreflex: dafür gibt es dann einfach einen Plastik-Nuckel, was ohnehin besser fürs Gebiss ist, und für die Umwelt. Und für Euren Seelenfrieden sowieso." Das Posting, versehen mit einem Foto, auf dem Janni unter dem Euter einer Plastikkuh liegt, kam nicht bei allen gut an. "Und jetzt machst du es in deinem 'Konter' genauso und verurteilst diejenigen, die es anders als du machen. Finde ich genauso unpassend", hieß es da etwa, andere machten darauf aufmerksam, dass die Kommentare, auf die sie so wütend reagierte, keinesfalls so kritisch waren, wie sie tat. In letzter Zeit häufen sich die Wutpostings bei Janni Kusmagk — und ihre Fans, die sonst ihre lebensbejahende Art lieben, sind zunehmen irritiert.

Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto / Metzger