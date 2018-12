Allgemein | STAR NEWS

Janin Ullmann: Schlammschlacht gibt es nicht

Janin Ullmann (37) lässt sich nicht unterkriegen.

Die Entertainerin war zwölf Jahre mit ihrem Partner, dem Schauspieler Kostja Ullmann (34), zusammen. Vor zwei Jahren ließen sich die beiden dann trauen. Doch die Ehe wollte nicht lange halten. Am Montag [10. Dezember] verkündeten die beiden ihre Trennung, indem Kostja ein Bild auf Instagram hochlud. Zwar küssen Janin und Kostja sich auf dem Foto, doch der Kommentar macht deutlich, dass nicht alles heiter Sonnenschein ist in dieser Beziehung: "Seit zwölf Jahren haben wir unser Privatleben so gut es geht geschützt und aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt sehen wir uns leider durch medialen Druck gezwungen, uns zu äußern: Leute, wir haben uns getrennt. Wir kommen klar damit, ihr hoffentlich auch."

Doch wer gedacht hat, dass sich beide nach dieser schockierenden Meldung zurückziehen oder sich gegenseitig mit Schmutz bewerfen, hat sich ganz gehörig geschnitten. Janin überraschte am Mittwoch [12. Dezember] mit ihrem Auftritt bei den ‘Lead Awards 2018’ in Hamburg. Dort hielt sie eine Laudatio und wirkte glücklich, frisch und munter wie immer. Von Griesgram keine Spur.

Bei der Verkündung der Trennung hatten die Fans der beiden ursprünglich gedacht, es handele sich um einen Scherz: "Was ist los? Das ist doch ein Scherz, oder?", "Ich hoffe das sind Fake-News" oder "So blöd es sich auch anhört, aber ich glaube das ist ein Prank".

Doch die Meldung ist bislang noch nicht als Scherz kenntlich gemacht worden. So scheint es traurige Wahrheit zu sein: Das Glück zwischen Janin und Kostja Ullmann hat ein Ende gefunden – für beide individuell aber anscheinend nicht.

© Cover Media

Weitere Artikel