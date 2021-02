Allgemein | STAR NEWS

Janin Ullmann: Ich glaube an mehrere ‘Für immers’

DE Deutsche Promis - Nach zwölf Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe war Schluss für Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann (39, 'Das Ding des Jahres') und ihren Mann Kostja (36, 'Mein Blind Date mit dem Leben'). "Leute, wir haben uns getrennt. Wir kommen klar damit, ihr hoffentlich auch", verkündeten beide im Dezember 2018 auf Social Media. Eine Schlammschlacht des Schauspielerpaares gab es dann auch nicht.

Janin Ullman beleuchtet die Liebe

Seit Donnerstag (11. Februar) leuchtet Janin jetzt die Liebe und die ewige Frage nach deren Ewigkeit in der ZDFneo-Sendung 'Wie lange ist für immer?' aus. "Ich bin in meinem Social Factual den Fragen nachgegangen, ob die Haltbarkeit einer Beziehung messbar ist, warum wir uns überhaupt verlieben und wie aus dem Verliebtsein dann tatsächlich eine glückliche Liebe werden kann", beschreibt Janin das Format gegenüber 't-online'. Dabei stößt sie auf viele verschiedene Ansätze — Zyniker, die nicht an die große Liebe glauben kommen genauso zu Wort wie Menschen, die berichten, dass sich ihre Liebe im Laufe der Jahre immer mehr vertiefte.

"Das Glück nicht im Außen suchen"

Eine wichtige Erkenntnis hat Janin Ullmann mittlerweile gewonnen, nämlich "dass der Mensch, mit dem man immer zusammen sein wird, man selbst ist." Daher sei es wichtig, liebevoll mit sich selbst umzugehen und das Glück "nicht im Außen" zu suchen. Das sei natürlich nicht immer einfach, denn "wenn man anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, entdeckt man Dinge, von denen man gerne ablenken würde."

Trotz Scheidung ist die Schauspielerin allerdings nach wie vor zuversichtlich und hat auch keinesfalls mit der Idee abgeschlossen, einen Mann fürs Leben zu finden: " Ich glaube an das 'Für immer'. Ich glaube aber auch daran, dass es mehrere 'Für immer' geben kann, weil man Erinnerungen an Menschen immer bei sich tragen wird." Die Partnersuche gestaltet sich gerade in der Pandemie aber schwieriger denn je, weiß auch Janin Ullman: "Für alle, die wie ich momentan Single sind, ist es nicht einfach. Umso besser ist es, wenn man sich mehr auf sich selbst konzentriert."