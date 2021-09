Allgemein | STAR NEWS

Jana und Thore Schölermann: Vorfreude auf ihre kleine Tochter

DE Deutsche Promis - Es wird also ein Mädchen: Promi-Paar Jana (34) und Thore Schölermann (36) richten sich auf ein Töchterchen ein.

Überraschung Mädchen

In den vergangenen Wochen hatte die Schauspielerin ('Verbotene Liebe') uns noch in die Irre geführt, weil sie von einem Weihnachtsmann sprach, den sie wohl in der Weihnachtszeit gebären würde, aber nun ist es offiziell, es wird ein Mädchen. Auch wenn die beiden über zukünftigen Nachwuchs immer anders gedacht haben: "Bei Thore denkt man ja immer, der braucht unbedingt einen Jungen. Und als ich früher klein war, habe ich auch immer gedacht, dass ich später mal einen Jungen bekomme", verriet die Darstellerin gegenüber 'Bild'. "Aber sobald ich schwanger war, habe ich gespürt, dass es ein Mädchen wird.“

Jana und Thore Schölermann zeigen rosa Socke

Das stolze kommende Elternpaar wollte es die Welt wohl wissen lassen, was sie erwarten, denn beim Kindertag von Kinderschokolade wedelten sie auf dem roten Teppich mit einem rosa Söckchen auf dem roten Teppich. So haben sich Jana und Thore Schölermann geschickt ihre Gender-Party gespart. Mit der Verkündung des Namens will das Paar noch bis zur Geburt warten. Drei Namen sollen zur Verfügung stehen und wenn die Kleine geboren wird, kann man sehen, wie sie am besten heißen sollte. Hoffentlich fällt Jana und Thore Schölermann die Entscheidung nicht allzu schwer!

