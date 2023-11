Allgemein | STAR NEWS

Jan Ullrich packt über seine Krise aus: „Ich muss mein Leben umkrempeln“

DE Deutsche Promis - Jan Ullrich (49) räumt mit seinem Leben auf. Eine Dokumentation über den ehemaligen Rad-Profi und ein großes Interview mit dem 'Stern' sollen der Öffentlichkeit ein anderes Bild von dem Ex-Sportler geben, der 1997 die renommierte Tour de France gewann und damit in Deutschland ein Radsport-Fieber auslöste.

Lange an den Folgen gelitten

Der Höhenflug hielt nicht ewig, denn in dem für Doping bekannten Sport wurde auch über den gebürtigen Rostocker gemunkelt, der die Vorwürfe immer bestritten hatte und in einem Strafverfahren auf Rat der Anwälte den Mund über die eigentlichen Verhältnisse gehalten hat. "Ein Rat, den ich befolgt habe, an dessen Folgen ich aber lange gelitten habe", offenbarte der Ex-Sportprofi im Interview, denn nicht nur Doping prägte sein Leben, sondern auch Drogen spielten eine Rolle.

Jan Ulrich möchte seine Erfahrungen mit der Öffentlichkeit teilen

Alkohol und Drogen führten 2018 zu einer eklatanten Lebenskrise, über die Jan Ullrich nun sprechen möchte. "Der Auslöser war der große Absturz, der mir fast mein Leben gekostet hat und wo ich sehr sehr viel verloren habe. Ich muss mein Leben umkrempeln und ich muss mich mit der Vergangenheit beschäftigen und dies auch mit der Öffentlichkeit zu teilen." Das hat er nun getan, bald läuft auf Amazon die Doku 'Jan Ullrich - Der Gejagte'. Dort erzählt er, wie ein Ultimatum seiner Frau Sara ihn zur Änderung seines Lebensstils bewogen hat. Sie drohte, dass er, wenn er weiterhin trinken und Drogen nehmen würde, die drei gemeinsamen Kinder nicht mehr sehen würde. "Ich wusste: Ich musste etwas tun." Das hat er getan, sein Leben hat er nach eigenen Angaben komplett umgekrempelt und er lebt nun gesund. Die Lebensbeichte hätte ihm eine große Last von den Schultern genommen. "Ich bin froh, dass ich es getan habe. Es fühlt sich gut an", betonte Jan Ullrich.

Bild: Guido Kirchner/picture-alliance/Cover Images