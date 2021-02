Allgemein | STAR NEWS

Jan Kittmann über ‘GZSZ’: So wird trotz Corona vor der Kamera geliebt

DE Deutsche Promis - Jan Kittmann (38) ist als Tobias eines der Highlights in 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Derzeit betören er und seine Kollegin Ulrike Frank (52) als Katrin die Zuschauer mit einer ungewöhnlichen, aber leidenschaftlichen Liebesgeschichte. In einer solchen dürfen natürlich flammende Küsse nicht fehlen. Doch wie wird Liebe in Zeiten von Corona abgebildet?

Jan Kittmann hat im Schutzstufen-Dreh gearbeitet

Für die Zuschauer ist kein Unterschied zwischen Liebe vor und Liebe während Corona ersichtlich. Schließlich tauschen Jan und Ulrike viele Zärtlichkeiten aus. Ihre Romanze muss glaubwürdig erscheinen. Die beiden haben im sogenannten Schutzstufen-Dreh gearbeitet, wie Jan im Interview mit 'RTL' erzählt: "Der Schutzstufen-Dreh unter den Corona-Maßnahmen, für den die Quarantäne notwendig war, ging insgesamt einen Tag. Dafür gab es zwei Tests, fünf Tage Kontaktreduzierung, wovon ich zwei Tage im Hotel war. Für 'GZSZ' waren wir damit ein bisschen der Testläufer. Wir haben dabei gemerkt, dass man noch mindestens einen weiteren Tag hätte ausnutzen und unter dieser höchsten Schutzstufe drehen können." Dies hätte das Team beim nächsten Mal entsprechend umgesetzt. Jan fährt fort: "Außer uns gab es danach auch noch ein weiteres Paar, welches unter dieser Schutzstufe gedreht hat. Wer das ist, verrate ich natürlich noch nicht. Um das zu erfahren, müsst ihr natürlich fleißig selber schauen."

Gefühle können nicht unterdrückt werden

Dass sich Tobias in Katrin verliebt hat, ist für Jan Kittmann alles andere als überraschend, schließlich handele es sich bei ihr um eine faszinierende Frau. So ist Katrin die erste Frau, die Tobias seit dem Verschwinden seiner Frau vor acht Jahren wieder an sich heranlässt – auch wenn er sich noch so gegen das Aufkeimen seiner Gefühle für die toughe Geschäftsfrau gewehrt hat: "Ein Beispiel für seine Faszination zeigt sich unmittelbar vor seinem Liebesgeständnis. Tobias wurde von Katrin scharf zurechtgewiesen, dass er sich aus den Angelegenheiten mit ihrer Tochter heraushalten soll. Solche Ansagen schrecken ihn keinesfalls ab, sondern eben diese Stringenz gehört zu den Eigenschaften, die ihn an Katrin besonders reizen."

Die Geschichte von Katrin und Tobias ist also noch lange nicht auserzählt, und Zuschauer können sich schon darauf freuen zu erfahren, wie es mit den beiden weitergeht.

Weitere Artikel