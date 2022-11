Allgemein | STAR NEWS

Jan Fedder: Sein Oldtimer brachte Geld für den guten Zweck

DE Deutsche Promis - Die Witwe von Jan Fedder (†64) versteigerte einige Dinge ihres Mannes, um Geld für den Hamburger Michel zu sammeln. Und sie kann sich über mächtig viel Geld freuen, das dem Erhalt der berühmten Kirche an der Elbe zugute kommt.

Mercedes für fast €100.000 versteigert

Das lag auch daran, dass sie den Oldtimer ihres Gatten auf Ebay versteigerte – mit €97.050 kam eine hübsche Summe für den Mercedes 220 SE zusammen. Das Prachtstück ist fast 60 Jahre alt und wurde erstmals 1963 für den Verkehr zugelassen. Seinen Wert bekam die Limousine aber dadurch, dass der Schauspieler, der das Gefährt 2007 erworben hatte, sie auch im 'Großstadtrevier' gefahren hat. Für Marion Fedder war es nicht leicht, das Auto abzugeben. "Ich habe Jan kennengelernt, da hat er dieses Auto gefahren. Aber man kann nicht alles behalten", erzählte sie dem NDR. Stattdessen wollte sie etwas tun, von dem sie dache, dass es auch ihren verstorbenen Liebsten erfreut hätte.

Jan Fedder hatte ein Herz für den Michel

Jan Fedder, der 2019 viel zu früh verstarb, hatte ein Herz für die Michaelis Kirche, die von allen nur “Michel“ genannt wird. Es ist die bekannteste Hamburger Kirche. In der protestantischen Kirche werden die meisten Ehrenbürger*innen der Hansestadt betrauert, so 2015 der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Aber eben auch Jan Fedder, zu dessen Trauerfeier man vor drei Jahren zusammenkam. Seit zwei Jahren gibt es in der Kirche eine Gedenktafel für den Star. "Jan Fedder war ein Kind des Michel; Taufe, Konfirmation, Hochzeit und seine Trauerfeier haben hier stattgefunden", sagte Hauptpastor Alexander Röder bei der Einweihung der Tafel.

Marion Fedder hat schon mehrere Gegenstände aus dem Nachlass zugunsten der Kirche versteigert, aber der Oldtimer war bislang der Höhepunkt und dass er so viel Geld eingebracht hat, hätte Jan Fedder sicherlich sehr gefreut.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel