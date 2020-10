Allgemein | STAR NEWS

Jan Delay: Nachts wird er kreativ

DE German Stars - Jan Delay (44) geht nachts erst so richtig auf. Viele Künstler bevorzugen die dunklen Stunden, um kreativ tätig zu werden, während alle anderen Menschen schlafen. Kein Wunder: Es kommen in jenen Stunden nur wenige E-Mails rein, das Handy klingelt nicht ständig, die Familie schläft.

Jan Delay mag auch Licht

Jan weiß diese Ruhe zu schätzen, um sich als Musiker auszutoben, wie er in der aktuellen Ausgabe der 'BARBARA' erklärt: "Nichts gegen Licht, echt nicht. Aber ich mag die Dunkelheit. Ich kann in ihr aufgehen und machen, was ich will. Also: noch mehr, als ich es eh schon tue." In der Nacht müsse er sich auf niemanden einlassen als auf sich selbst, was Jan sehr zu schätzen wisse. So genießt er sein Leben als Nachteule, die Einsamkeit, die mit den späten Nacht- und frühen Morgenstunden einhergehe. Die fehlenden Ablenkungen seien ein Segen.

Früher war alles anders

Allerdings war das nicht immer der Fall. Als Jans mittlerweile sechsjährige Tochter noch ein Baby war, sei er gerne früh morgens aufgestanden, wie er sich erinnert: "Ich erinnere mich noch ganz gut an das Gefühl, das ich bei unserem ersten gemeinsamen Silvester hatte. Ich bin da gern früh schlafen gegangen und war am Neujahrsmorgen um acht auf der Straße mit ihr im Kinderwagen, als die letzten Verstrahlten mit dickem Schädel nach Hause gewankt sind. Ich musste die ganze Zeit grinsen."