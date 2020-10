Allgemein | STAR NEWS

Jan Böhmermann ist zurück: “Vielleicht wird Telegram meine Alternative”

DE German Stars - Am 6. November kehrt Jan Böhmermann (39) mit 'ZDF Magazin Royale' ins Hauptprogramm zurück. Doch schon jetzt brachte er sich auf Social Media mit einer spektakulären Aktion ins Gespräch - alles PR?

In einem am Freitag (30. Oktober) veröffentlichten Interview gab sich der Moderator zunächst scheinbar fasziniert von Verschwörungstheorien, in die Öffentlichkeit getragen von Stars wie Michael Wendler (48) und Attila Hildmann (39), die hinter der aktuellen Pandemie einen geheimen Plan der Reichen und Mächtigen sehen, die Gesellschaft klein zu halten und gleich zu schalten.

Lieber vorsichtig

Im Gespräch mit 't-online.de' erklärt er seine Einstellung gegenüber Angela Merkel, Horst Seehofer und anderen Mitgliedern der deutschen Regierung. Diesen habe er – zumindest öffentlich – nichts vorzuwerfen: "Alles andere würde ich mich niemals trauen, öffentlich zu sagen. Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle verraten, dass es für mich inzwischen einen anderen Kanal gibt, auf dem ich mich austauschen kann. Ich habe in letzter Zeit mit vielen Leuten nachts sehr lange telefoniert und mir eine tolle App auf mein Handy geladen. Das ist total irre. Dort erfährt man Fakten, die eher aus dem Bauch heraus kommen, statt aus dem Kopf." Zweifellos spielt Jan Böhmermann darauf auf jenen Schlagerstar an, über den er sich seit Jahren immer mal wieder gerne lustig gemacht hat: Michael Wendler und dessen Ankündigung, von nun an bevorzugt über Telegram zu kommunizieren.

Jan Böhmermann kommuniziert jetzt anders

Telegram sei ein rechtsfreier Raum – und als solcher begrüßenswert. Die alten Plattformen wie Instagram und Twitter hätten ausgedient, ganz zu schweigen von Zeitungen und Zeitschriften, so Jan Böhmermann mit einem Augenzwinkern weiter: "Dieses Prinzip, dass ein Medium sagt, was Sache ist, ist anscheinend von gestern. Bei Telegram ist alles so viel facettenreicher, dort bekommt man Meinungen auch von Leuten, die nicht so im Mainstream verhaftet sind. Ich bin da tatsächlich seit ein, zwei Wochen verstärkt eingetaucht. Es ist wichtig, zu wissen, was der Markt denkt und der ist zurzeit offensichtlich auch bei Telegram zu finden." Jan Böhmermann war auch konsequent: Am Freitag löschte er alle seine Social Media-Kanäle, um fortan – oder zumindest vorerst – über Telegram mit seinen Fans zu kommunizieren. Man darf gespannt sein, was als nächstes kommt.